Обменять наличную гривню можно еще в одной стране: как это сделать

Рассказываем, какая еще европейская страна разрешила обменивать наличную гривню на местную валюту

Наличную гривню можно обменивать в Швеции / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Соседние к Украине страны разрешили обменивать наличную гривню в первые месяцы полномасштабного вторжения в РФ. Такую финуслугу для наших граждан постепенно вводят и другие страны.

В частности, ориентировочно с 15 июня это доступно в Швеции. О новом соглашении с Банком Швеции сообщил украинский Нацбанк.

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Сколько наличных денег можно обменять за раз

С середины июня совершеннолетние граждане Украины, получившие разрешение на временное пребывание в Швеции, смогут обменять наличную гривню на шведскую крону в пределах до 10 тыс. грн. Это можно сделать в отделениях крупнейшей биржевой компании в Швеции Forex, имеющей 53 филиала по всей стране.

Принимать будут банкноты номиналом от 100 до 1000 грн. Важно, что банкноты меньших номиналов или монеты обмену валют не подлежат.

Также банки не будут принимать изношенные банкноты и банкноты с дефектами.

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"Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривни к шведской кроне, который будет определять НБУ. Информация об установленном курсе будет обновляться по понедельникам и публиковаться на официальном вебсайте Банка Швеции", – отметили в Нацбанке.

Обменивать наличные украинцам разрешили в Италии

Ранее мы рассказывали, что 6 июня НБУ подписал соглашение с Банком Италии, согласно которому украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в стране, смогут обменять до 10 000 грн на евро.

Сделать это можно в филиалах центробанка Италии и в отделениях основных коммерческих банков. Присоединиться к программе планирует около 400 отделений.

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