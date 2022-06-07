Еще одна страна ЕС изменила правила по гривне: чего ждать украинцам

Рассказываем, какие финансовые операции разрешили некоторым украинцам в Евросоюзе

Италия разрешила обменивать наличную гривню на евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Одними из первых стран, разрешивших обменивать наличную гривню, были Польша, Румыния, Словакия и Молдова. С 1 июня такая финансовая услуга доступна и в банках Бельгии. До конца июня обменять наличную гривню на евро можно будет и в Италии.

Об этом нововведении сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

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Кому и с какими условиями доступна услуга

Нацбанк подписал соглашение с Банком Италии 6 июня. Согласно ему, украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в стране, могут обменять до 10 000 грн на евро.

Право на обмен валюты имеют и несовершеннолетние без сопровождения: от их имени обменять гривни смогут законные опекуны.

Сделать это можно в филиалах центробанка Италии и в отделениях основных коммерческих банков.

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"Мы ожидаем, что к этой программе обмена присоединится около 400 отделений. Их перечень будет опубликован на сайте Банка Италии. Там же будет отмечен и обменный курс", – написал Шевченко.

По словам главы НБУ, все процессы, связанные с такой услугой, будут налажены до конца июня. Шевченко анонсировал, что вскоре такие же услуги будут открыты и в банках других стран.

Что делать с наличными украинцам, которые возвращаются из-за границы

Ранее "Сегодня" объясняли, что владелец валютных ценностей, пересекающий границу, должен в письменной форме сообщить точные данные о ценностях. Это делается с помощью процедуры письменного декларирования.

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Если человеку нужно перевезти наличную валюту или банковские металлы на сумму до 10 000 евро в эквиваленте, то декларирование не требуется.

А если сумма гривни, иностранной валюты и банковских металлов равна или превышает эквивалент в 10 000 евро, то декларировать нужно полную сумму. В то же время ограничений по максимальной сумме нет.

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