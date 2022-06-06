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Заработать не получится? Что будет со ставками по облигациям в Украине

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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6 июня, 13:33
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Рассказываем, какое решение было принято в Министерстве финансов Украины после поднятия Нацбанком учетной ставки
Минфин не будет повышать ставки ОВГЗ
Минфин не будет повышать ставки ОВГЗ / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

В начале июня Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%. Ожидалось, что вслед за этим Минфин повысит доходность облигаций внутреннего займа (ОВГЗ). Однако в ведомстве решили этого не делать.

Почему было принято такое решение, объяснили в пресс-службе Минфина.

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Военные облигации – не просто заработок

Уже 7 июня пройдет новый аукцион по размещению военных ОВГЗ. На нем будут предлагать облигации со следующими сроками и ставками доходности:

  • 3 месяца – 9,5%;
  • 6 месяцев – 10%;
  • 1,5 года – 11,5%.

То есть, никак эти показатели не изменятся, даже несмотря на повышенную учетную ставку и ожидания НБУ.

"Военные облигации – это, в первую очередь, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными", – так объяснили свое решение в Минфине.

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Напомним, что деньги от размещения военных облигаций направляются на финансирование нужд Вооруженных сил Украины и поддержку экономики государства в военное время.

На что надеялся Нацбанк?

По данным канала "Монополист" журналистов Сергея Головнева и Юрия Винничука, НБУ радикально увеличил ставку до 25%, и регулятор с таким шагом надеялся, что Минфин повысит доходность ОВГЗ.

"Нацбанк, чтобы снизить привлекательность доллара и прекратить печатать деньги для бюджета, путем поднятия процентов по ОВГЗ, хочет направить деньги населения и банков в облигаций для кредитования дефицита", – говорится в сообщении.

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При этом ожидается, что ежемесячный дефицит бюджета составит 5 млрд долларов. Не изменилась пока и ставка банковских депозитов.

Как писали "Сегодня", НБУ действительно надеялся, что ставки повысятся, и это еще и могло бы помочь украинцам защитить свои деньги от инфляции.

"Ожидается, что граждане получат больше возможностей экономить в гривне. Это значит, что снизится спрос на валюту и давление на обменный курс. Поэтому НБУ сможет поддерживать курсовую стабильность и тормозить инфляцию", – объяснял тогда регулятор.

Условия кредитования в банках изменились с 1 июня

Ранее "Сегодня" рассказывали, что после трехмесячных кредитных каникул украинские банки начали их отменять, однако не полностью, а оставляя определенные льготы.

Например, по карточным счетам кредитные каникулы в Ощадбанке были продлены. Однако будут действовать обновленные условия:

  • процентная ставка – в размере 50% от определенной в договоре;
  • обязательный платеж по телу кредита – 2% от суммы использованных средств (вместо определенного в договоре комплексного банковского обслуживания – 5%).

Каникулы действовали и для бизнеса, но с 1 июня для этой категории клиентов их отменят.

Читайте в нашем материале, какие условия кредитования действуют в ПриватБанке, Monobank и ПУМБ.

"Сегодня" также писали, что будет с долларом США в ближайшее время, и что делать с наличкой украинцам, возвращающимся из-за границы.

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