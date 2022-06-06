Заработать не получится? Что будет со ставками по облигациям в Украине

В начале июня Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%. Ожидалось, что вслед за этим Минфин повысит доходность облигаций внутреннего займа (ОВГЗ). Однако в ведомстве решили этого не делать.
Почему было принято такое решение, объяснили в пресс-службе Минфина.
Военные облигации – не просто заработок
Уже 7 июня пройдет новый аукцион по размещению военных ОВГЗ. На нем будут предлагать облигации со следующими сроками и ставками доходности:
- 3 месяца – 9,5%;
- 6 месяцев – 10%;
- 1,5 года – 11,5%.
То есть, никак эти показатели не изменятся, даже несмотря на повышенную учетную ставку и ожидания НБУ.
"Военные облигации – это, в первую очередь, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными", – так объяснили свое решение в Минфине.
Напомним, что деньги от размещения военных облигаций направляются на финансирование нужд Вооруженных сил Украины и поддержку экономики государства в военное время.
На что надеялся Нацбанк?
По данным канала "Монополист" журналистов Сергея Головнева и Юрия Винничука, НБУ радикально увеличил ставку до 25%, и регулятор с таким шагом надеялся, что Минфин повысит доходность ОВГЗ.
"Нацбанк, чтобы снизить привлекательность доллара и прекратить печатать деньги для бюджета, путем поднятия процентов по ОВГЗ, хочет направить деньги населения и банков в облигаций для кредитования дефицита", – говорится в сообщении.
При этом ожидается, что ежемесячный дефицит бюджета составит 5 млрд долларов. Не изменилась пока и ставка банковских депозитов.
Как писали "Сегодня", НБУ действительно надеялся, что ставки повысятся, и это еще и могло бы помочь украинцам защитить свои деньги от инфляции.
"Ожидается, что граждане получат больше возможностей экономить в гривне. Это значит, что снизится спрос на валюту и давление на обменный курс. Поэтому НБУ сможет поддерживать курсовую стабильность и тормозить инфляцию", – объяснял тогда регулятор.
Условия кредитования в банках изменились с 1 июня
Ранее "Сегодня" рассказывали, что после трехмесячных кредитных каникул украинские банки начали их отменять, однако не полностью, а оставляя определенные льготы.
Например, по карточным счетам кредитные каникулы в Ощадбанке были продлены. Однако будут действовать обновленные условия:
- процентная ставка – в размере 50% от определенной в договоре;
- обязательный платеж по телу кредита – 2% от суммы использованных средств (вместо определенного в договоре комплексного банковского обслуживания – 5%).
Каникулы действовали и для бизнеса, но с 1 июня для этой категории клиентов их отменят.
Читайте в нашем материале, какие условия кредитования действуют в ПриватБанке, Monobank и ПУМБ.
"Сегодня" также писали, что будет с долларом США в ближайшее время, и что делать с наличкой украинцам, возвращающимся из-за границы.