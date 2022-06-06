Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Заробити не вийде? Що буде зі ставками за облігаціями в Україні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 червня, 13:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, яке рішення прийняли в Міністерстві фінансів України після підняття Нацбанком облікової ставки
Мінфін не підвищуватиме ставки ОВДП
Мінфін не підвищуватиме ставки ОВДП / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

На початку червня Національний банк України підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Очікувалося, що слідом за цим Мінфін підвищить дохідність облігацій внутрішньої позики (ОВДП). Однак у відомстві вирішили цього не робити.

Чому було ухвалене таке рішення, пояснили в пресслужбі Мінфіну.

Реклама

Військові облігації – не просто заробіток

Уже 7 червня пройде новий аукціон з розміщення військових ОВДП. На ньому пропонуватимуть облігації з такими строками і ставками дохідності:

  • 3 місяці – 9,5%;
  • 6 місяців – 10%;
  • 1,5 років – 11,5%.

Тобто, жодним чином ці показники не зміняться, навіть попри підвищену облікову ставку та очікування НБУ.

"Військові облігації – це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими", – так пояснили своє рішення в Мінфіні.

Реклама

Нагадаємо, що гроші від розміщення військових облігацій спрямовуються на фінансування потреб Збройних сил України та підтримку економіки держави у воєнний час.

На що сподівався Нацбанк?

За даними каналу "Монополіст" журналістів Сергія Головньова та Юрія Віннічука, НБУ радикально збільшив ставку до 25%, і регулятор з таким кроком сподівався, що Мінфін підвищить дохідність ОВДП.

"Нацбанк, щоб знизити привабливість долара і припинити друкувати гроші для бюджету, шляхом підняття відсотків за ОВДП, хоче спрямувати гроші населення і банків в облігацій для кредитування дефіциту", – йдеться у повідомленні.

Реклама

При цьому очікується, що щомісячний дефіцит бюджету складатиме 5 млрд доларів. Не змінилася поки що і ставка банківських депозитів.

Як писали "Сьогодні", НБУ дійсно сподівався, що ставки підвищаться, і це ще й допомогло б українцям захистити свої гроші від інфляції.

"Очікується, що громадяни отримають більше можливостей заощаджувати в гривні. Це означає, що знизиться попит на валюту і тиск на обмінний курс. Тож НБУ зможе підтримувати курсову стабільність та гальмувати інфляцію", – пояснював тоді регулятор.

Умови кредитування в банках змінилися з 1 червня

Раніше "Сьогодні" розповідали, що після тримісячних кредитних канікул українські банки почали скасовувати їх, однак не повністю, а залишаючи певні пільги.

Наприклад, за картковими рахунками кредитні канікули у Ощадбанку були продовжені. Однак діятимуть оновлені умови:

  • відсоткова ставка – в розмірі 50% від визначеної в договорі;
  • обов'язковий платіж за тілом кредиту – 2% від суми використаних коштів (замість визначеного в договорі комплексного банківського обслуговування – 5%).

Канікули діяли і для бізнесу, однак з 1 червня для цієї категорії клієнтів їх скасують.

Читайте у нашому матеріалі, які умови кредитування діють у ПриватБанку, Monobank та ПУМБ.

"Сьогодні" також писали, що буде з доларом США найближчим часом, та що робити з готівкою українцям, які повертаються з-за кордону.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
Аналітика даних

Аналітика даних

Бухгалтери та фінансисти

Бухгалтери та фінансисти

IT

IT

Логістика

Логістика

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
Ціна питання
Скільки коштує готовий бізнес?
Відповідь
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31451.21

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1908.79

Litecoin (LTC)

66.28

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти