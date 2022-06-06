Заробити не вийде? Що буде зі ставками за облігаціями в Україні

Розповідаємо, яке рішення прийняли в Міністерстві фінансів України після підняття Нацбанком облікової ставки

Мінфін не підвищуватиме ставки ОВДП / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

На початку червня Національний банк України підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Очікувалося, що слідом за цим Мінфін підвищить дохідність облігацій внутрішньої позики (ОВДП). Однак у відомстві вирішили цього не робити.

Чому було ухвалене таке рішення, пояснили в пресслужбі Мінфіну.

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Військові облігації – не просто заробіток

Уже 7 червня пройде новий аукціон з розміщення військових ОВДП. На ньому пропонуватимуть облігації з такими строками і ставками дохідності:

3 місяці – 9,5%;

6 місяців – 10%;

1,5 років – 11,5%.

Тобто, жодним чином ці показники не зміняться, навіть попри підвищену облікову ставку та очікування НБУ.

"Військові облігації – це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими", – так пояснили своє рішення в Мінфіні.

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Нагадаємо, що гроші від розміщення військових облігацій спрямовуються на фінансування потреб Збройних сил України та підтримку економіки держави у воєнний час.

На що сподівався Нацбанк?

За даними каналу "Монополіст" журналістів Сергія Головньова та Юрія Віннічука, НБУ радикально збільшив ставку до 25%, і регулятор з таким кроком сподівався, що Мінфін підвищить дохідність ОВДП.

"Нацбанк, щоб знизити привабливість долара і припинити друкувати гроші для бюджету, шляхом підняття відсотків за ОВДП, хоче спрямувати гроші населення і банків в облігацій для кредитування дефіциту", – йдеться у повідомленні.

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При цьому очікується, що щомісячний дефіцит бюджету складатиме 5 млрд доларів. Не змінилася поки що і ставка банківських депозитів.

Як писали "Сьогодні", НБУ дійсно сподівався, що ставки підвищаться, і це ще й допомогло б українцям захистити свої гроші від інфляції.

"Очікується, що громадяни отримають більше можливостей заощаджувати в гривні. Це означає, що знизиться попит на валюту і тиск на обмінний курс. Тож НБУ зможе підтримувати курсову стабільність та гальмувати інфляцію", – пояснював тоді регулятор.

Умови кредитування в банках змінилися з 1 червня

Раніше "Сьогодні" розповідали, що після тримісячних кредитних канікул українські банки почали скасовувати їх, однак не повністю, а залишаючи певні пільги.

Наприклад, за картковими рахунками кредитні канікули у Ощадбанку були продовжені. Однак діятимуть оновлені умови:

відсоткова ставка – в розмірі 50% від визначеної в договорі;

обов'язковий платіж за тілом кредиту – 2% від суми використаних коштів (замість визначеного в договорі комплексного банківського обслуговування – 5%).

Канікули діяли і для бізнесу, однак з 1 червня для цієї категорії клієнтів їх скасують.

Читайте у нашому матеріалі, які умови кредитування діють у ПриватБанку, Monobank та ПУМБ.

"Сьогодні" також писали, що буде з доларом США найближчим часом, та що робити з готівкою українцям, які повертаються з-за кордону.