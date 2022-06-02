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Нацбанк оголосив про важливі зміни: що чекає на українців

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 15:00
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Розповідаємо, про які важливі зміни з червня повідомили у Національному банку України
НБУ підвищив облікову ставку
НБУ підвищив облікову ставку / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

На початку літа Нацбанк продовжує вводити зміни. Відтепер облікова ставка в Україні становитиме 25%, а також є певні нововведення щодо деяких монетарних операцій.

Про це повідомили у НБУ у четвер, 2 червня.

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Що змінилося

Відтепер облікова ставка становить 25%. Це має допомогти зокрема громадянам.

"Мета такого рішучого кроку разом з іншими заходами – захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, як наслідок, – посилення спроможності НБУ забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни", – пояснюють в НБУ.

З початку воєнного стану жодних рішень Нацбанк щодо облікової ставки не приймав, оскільки тоді був значний психологічний шок. Якби її підвищили ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, то шансів для стабілізації і підтримки гривневих активів було б значно менше.

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Тепер, як зазначають в Нацбанку, шок проходить і економіка адаптується до воєнного стану. А якщо не буде належної винагороди за утримання гривневих активів, то загроза доларизації економіки та відповідної втрати ресурсу фінансовою системою посилиться.

"Девальваційні очікування громадян і бізнесу є нестійкими і чутливими до розвитку воєнної ситуації, зокрема до оперативних змін на фронті та інших ситуативних факторів", – зауважили в установі.

Крім того, в травні зросла різниця між курсом готівкового ринку та офіційним, а це посилило негативні ефекти для економіки від різних курсів. Так, ризики для макрофінансової стабільності в країні збільшились, хоча й у нас достатньо міжнародних резервів завдяки допомозі від міжнародних партнерів.

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"Так, за відсутності суттєвого підвищення дохідностей гривневих активів продовжиться швидке виснаження міжнародних резервів та накопичення дисбалансів в економіці", – додали в повідомленні.

Ще одна причина, чому облікову ставку підвищили, це прискорення інфляції. За оцінками НБУ, вона прискорюватиметься і далі.

"Це загрожуватиме подальшим погіршенням інфляційних очікувань і перетіканням гривневих заощаджень у іноземну валюту. Водночас повернення Національного банку до активної процентної політики дасть змогу запобігти цим негативним тенденціям", – наголошує регулятор.

Які ще зміни прийняли

Ще одна важлива зміна – коридор процентних ставок за монетарними операціями з банками буде розширено. Це роблять для того, щоб створити додатковий простір для пожвавлення міжбанківського ринку.

"Отже, з 3 червня ставка для кредитів рефінансування дорівнюватиме обліковій ставці плюс 2 в. п., а для депозитних сертифікатів – обліковій ставці мінус 2 в. п. Належна реакція ринкових ставок на рішення щодо облікової ставки збільшить привабливість гривневих активів, зокрема ОВДП, що убезпечить заощадження та доходи громадян від інфляції", – йдеться у повідомленні.

Крім того, попит на валютному ринку зменшиться, коли гривневі заощадження стануть привабливішими. Це дозволить уникнути накопичення дисбалансів, знизити тиск на міжнародні резерви України та поступово вирішити проблему множинності валютних курсів.

Що робити з готівкою українцям, які повертаються з-за кордону

Раніше "Сьогодні" писали, що при поверненні з-за кордону власник валютних цінностей повинен у деяких випадках повідомляти у письмовій формі точні дані про цінності, які він везе з собою, заповнюючи на кордоні декларацію.

Якщо людині потрібно перевезти готівкову валюту чи банківські метали у сумі до 10 000 євро в еквіваленті, то декларування не потрібне.

А от якщо сума гривні, іноземної валюти та банківських металів дорівнює або перевищує еквівалент у 10 000 євро, то декларувати потрібно повну суму. Обмежень щодо максимальної суми немає. Переміщувати валютні цінності через кордон можуть і неповнолітні особи. Правила у цьому випадку такі ж.

"Сьогодні" також писали, які умови кредитування діятимуть у банках уже з 1 червня, та що відбувається з доларом в українських обмінниках у четвер 2 червня.

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