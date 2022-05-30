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Бельгія запроваджує нову фінансову послугу для українців – що можна зробити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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30 травня, 09:55
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Розповідаємо, які умови потрібно виконати для здійснення операції
Українці зможуть обміняти гривні у Бельгії
Українці зможуть обміняти гривні у Бельгії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Бельгії з 1 червня можна буде обміняти українську гривню на євро. Це стосується українських біженців, котрі мають такий статус на території цієї країни.

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Про це повідомляє прес-служба Національного банку Бельгії, який підписав відповідну угоду з НБУ.

Здійснити обмін готівки українці зможуть у касах Національного банку та приватних фінустанов – Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels.

За один раз можна обміняти до 10 тис. грн без зборів та комісій.

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"Ми вважаємо своїм гуманітарним обов'язком пропонувати цю послугу біженцям, і тому ми раді, що завдяки нашим зусиллям ця послуга тепер може бути доступна в нашій країні", – сказав директор бельгійського Нацбанку Тім Херманс.

Умови та обмеження

Окрім ліміту за сумою, буде запрошено підтвердження статусу біженця, ніхто з бельгійськими документами вже не зможе обміняти гривні.

У касах Національного банку України обмін можливий у будні дні з 08:45 до 15:30.

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Обмін на євро у Німеччині

З 24 травня схожу послугу ввела Німеччина, після того, як наш Нацбанк домовився з Федеральним міністерством фінансів, Німецьким федеральним банком та банківською галуззю ФРН.

Сума також не повинна перевищувати 10 тис. грн за раз, а обмінний курс на тиждень встановлюватиметься в Німеччині, щоп'ятниці після 14:00.

Приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень чинної серії Національного банку України, а комісії та інші витрати цілком і повністю перебирає федеральний бюджет.

"Сьогодні" раніше писали, де найвигідніше обміняти гривні на злоті у Польщі та розповідали, які документи потрібні українцям для роботи у Євросоюзі.

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