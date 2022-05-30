Бельгія запроваджує нову фінансову послугу для українців – що можна зробити

Розповідаємо, які умови потрібно виконати для здійснення операції

Українці зможуть обміняти гривні у Бельгії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Бельгії з 1 червня можна буде обміняти українську гривню на євро. Це стосується українських біженців, котрі мають такий статус на території цієї країни.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Національного банку Бельгії, який підписав відповідну угоду з НБУ.

Здійснити обмін готівки українці зможуть у касах Національного банку та приватних фінустанов – Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels.

За один раз можна обміняти до 10 тис. грн без зборів та комісій.

Реклама

"Ми вважаємо своїм гуманітарним обов'язком пропонувати цю послугу біженцям, і тому ми раді, що завдяки нашим зусиллям ця послуга тепер може бути доступна в нашій країні", – сказав директор бельгійського Нацбанку Тім Херманс.

Умови та обмеження

Окрім ліміту за сумою, буде запрошено підтвердження статусу біженця, ніхто з бельгійськими документами вже не зможе обміняти гривні.

У касах Національного банку України обмін можливий у будні дні з 08:45 до 15:30.

Реклама

Обмін на євро у Німеччині

З 24 травня схожу послугу ввела Німеччина, після того, як наш Нацбанк домовився з Федеральним міністерством фінансів, Німецьким федеральним банком та банківською галуззю ФРН.

Сума також не повинна перевищувати 10 тис. грн за раз, а обмінний курс на тиждень встановлюватиметься в Німеччині, щоп'ятниці після 14:00.

Приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень чинної серії Національного банку України, а комісії та інші витрати цілком і повністю перебирає федеральний бюджет.

"Сьогодні" раніше писали, де найвигідніше обміняти гривні на злоті у Польщі та розповідали, які документи потрібні українцям для роботи у Євросоюзі.