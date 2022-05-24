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Українцям у Німеччині дозволили важливу операцію з грошима – що тепер можна зробити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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24 травня, 09:59
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Розповідаємо, про що Німецький федеральний банк домовився із Національним банком України
Українці зможуть обміняти гривні на євро
Українці зможуть обміняти гривні на євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці у Німеччині з 24 травня зможуть обмінювати готівкові гривні на євро після того, як наш Нацбанк домовився з Федеральним міністерством фінансів, Німецьким федеральним банком та банківською галуззю ФРН.

Про це повідомляє Deutsche Bank.

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Однак на проведення таких операцій є ліміт – сума обміну не має перевищувати 10 тис. грн на добу на одну повнолітню людину.

Обмінний курс встановлюватиметься в Німеччині щотижня, його оголошуватимуть у п'ятницю, після 14:00.

"Дорослі біженці з України можуть обміняти в німецьких кредитних установах-учасниках до 10 тис. гривень з особи на євро. Приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень чинної серії Національного банку України", – йдеться у повідомленні.

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Робота в Німеччині

Працевлаштування у кожній країні має свої нюанси та правила, особливо для іноземців.

Наприклад, диплом українського ВНЗ, швидше за все, не підходить для роботи в Німеччині і потрібно підтверджувати свою кваліфікацію.

Міністр освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінгер заявила, що федеральні землі мають змінити та прискорити умови отримання профкваліфікації для біженців з України.

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Вона пропонує приймати спрощення узгоджено у всіх федеральних землях. Також розглядається варіант проведення профкваліфікації українцям вже після того, як вони влаштуються працювати.

А ось від знання мови, хоча б мінімальної, нікуди не подітися і для цього влада ФРН уже створила безкоштовні онлайн-курси у спеціальних освітніх центрах для дорослих.

Спрощення для школярів

Для маленьких українців розробляють можливість отримання німецького атестату після закінчення школи.

Також працюють над тим, щоб для таких дітей проводились онлайн-уроки з України, крім уроків у німецьких школах.

За словами Штарк-Ватцінгер, вони хочуть дати українським дітям та молоді не лише захист, а й ще й перспективи.

"Сьогодні" раніше писали, які документи потрібні українцям для роботи в Євросоюзі та розповідали, за скільки можна купити квартиру в новобудові у Німеччині.

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