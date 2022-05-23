Історичний момент: курс долара у банках зрівнявся з євро

Розповідаємо, що відбувається з курсом долара після змін, які запровадив Нацбанк

Курс долара 23 травня зрівнявся з євро / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У банківських обмінниках середній курс долара зрівнявся з курсом євро.

Про це свідчать дані спеціального сайту "Мінфін".

Реклама

Згідно з ними, у понеділок, 23 травня, середній курс продажу готівкового долара та євро у банках становить 34 грн, а от курс купівлі відрізняється. Для долара він становить 32,15 грн, а для європейської валюти – 33,75 грн.

Ситуація у банках з доларом така:

ПриватБанк – 31,5/32,18 грн;

Ощадбанк – 31,6/32,18 грн;

Укрексімбанк – 32,0/34,0 грн;

Райффайзен Банк – 36,0/37,3 грн;

ПУМБ – 35,0/37,0 грн.

Курс долара на чорному ринку

На чорному ринку ситуація ще гірша, спекулянти безсоромно наживаються на українцях.

Реклама

Середній курс продажу американської валюти склав 38,2 грн/дол., а середній курс купівлі – 37 грн/дол.

Нам вдалося знайти оголошення, де долари пропонували за 39,5 грн, а найнижчий курс продажу серед пропозицій склав 37,5 грн.

НБУ дозволив продавати долар за будь-яким курсом

20 травня Національний банк України дозволив банкам продавати валюту за будь-яким курсом. При цьому офіційний курс гривні до долара залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.

Реклама

За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, це значно покращить умови роботи легальних суб'єктів ринку і сприятиме зростанню конкуренції.

А виконавчий директор Економічного дискусійного клубу пояснив "Сьогодні", що особливих змін для самого фінансового ринку не буде.

Щоправда, після цього рішення курс долара різко рвонув угору, однак у Центрі економічної стратегії прогнозують, що найближчими тижнями очікується, що курс відкотиться, а спекуляції припиняться.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом іноземних валют в Україні найближчим часом, і розповідали, чи побачать українці долар по 40 грн.