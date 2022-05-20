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Гривня може впасти? Що буде з курсом долара та євро найближчим часом

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 17:18
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Експерт поділився прогнозом щодо курсу продажу валют в Україні на наступний тиждень
Короткий прогноз щодо курсу долара та євро
Короткий прогноз щодо курсу долара та євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наступного тижня, з 23 по 29 травня, курс продажу долара та євро в Україні поступово зростатиме.

Як розповів у коментарі "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, національна валюта не може протистояти війні та падінню економіки.

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"Гривня продовжить падати щодо долара та євро, до позначок 40 і 43 відповідно. Навіть офіційні особи визнають, що ця перспектива невідворотна", – зазначив експерт.

За словами Максима Орищака, до кінця травня гривня може впасти на 6-7% з поточного рівня 37,5 грн за долар, що тримається на чорному ринку.

Підстави для валютних коливань

Однією з головних причин такої поведінки валют є неможливість експортувати продукцію з України. Відповідно податкові нарахування зменшуватимуться і нових грошових надходжень до бюджету також поменшає, попри те, що Україні регулярно переказують транші фінансової допомоги.

"Наступним кроком стане зниження офіційних зарплат і пенсій, що в кращому випадку підвищить міграційну динаміку в сусідні країни, ймовірно, в Молдову. У гіршому випадку, в країні зросте рівень злочинності та мародерства", – підкреслив Максим Орищак.

Аналітик ЦБТ додав, що для валютного ринку України падіння внутрішнього споживання вже не є критично важливою ситуацією. Відтак очікувати якихось дій НБУ для стабілізації валютного ринку не доводиться.

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Долар може зрівнятися з євро

Як розповів "Сьогодні" економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ, зараз долар дорожчатиме у всьому світі й, можливо, скоро зрівняється з євро. Американська валюта зміцнюється щодо майже всіх іноземних валют.

Таким є вплив змін у монетарній політиці, яку здійснює Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки. Вони почали грати на підвищення ставок, тож очікується, що долар стане ще популярнішою валютою, зокрема для інвесторів.

Раніше ми розповідали, що відбувається з доларом на чорному ринку, дізнайтеся також, які умови потрібно виконати, щоб в Україні повернули вільний обмінний курс долара.

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