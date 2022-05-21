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Курс теперь успокоится? Что будет с долларом после решения НБУ

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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21 мая, 12:23
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Рассказываем, что изменится после решения НБУ о снятии ограничений наличного курса купли-продажи иностранных валют
В НБУ объяснили решение по наличному курсу
В НБУ объяснили решение по наличному курсу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В пятницу, 20 мая, НБУ отпустил доллар и банкам разрешили продавать валюту по любому курсу. При этом официальный курс гривны по отношению к доллару остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/долл.

В Нацбанке объяснили, к чему приведет такое решение

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Некоторые ограничения остались прежними

Как объясняют в НБУ, замороженный официальный курс позволяет сдержать инфляцию из-за удешевления критического импорта и удерживать под контролем инфляционные ожидания.

Также Нацбанк не отменял ограничения для банков на установление курса в безналичном сегменте валютного рынка. Банки должны проводить операции по купле-продаже безналичной валюты с клиентами по курсу, который находится в таком диапазоне: нижняя граница – официальный курс, а верхняя – официальный курс +1%.

При этом в банке отмечают, что большинство сделок на валютном рынке производят именно в безналичном сегменте. Там, в частности, продают и покупают безналичную валюту экспортеры и импортеры.

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"Таким образом, импортеры могут закупать валюту по курсу, который близок к курсу продажи валюты экспортерами. В случае возникновения дефицита валюты на рынке НБУ закрывает его продажей валюты из международных резервов", – говорится в сообщении.

Наличный рынок работает с ограничениями

До военного положения между наличным и безналичным сегментами рынка существовало почти свободное перетекание наличной валюты. Кроме того, население могло свободно покупать валюту у банков. С начала военного положения НБУ ввел такие запреты, что перетекание валюты теперь невозможно, и объем, который могут продавать банки населению, ограничен.

Теперь банки могут продавать через кассы иностранную валюту только в том объеме, в котором до этого купили ее у населения.

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Однако во время военного положения есть такая тенденция, что на наличном рынке в основном покупают валюту для спекулятивного заработка, финансирования "серого" импорта, который не принадлежит к критическому, а также перевода сбережений в иностранную валюту. Поскольку эти направления не являются приоритетными во время войны, НБУ не тратит на них международные резервы, чтобы сгладить колебания.

Эффективность наличного рынка повысится

"С 21 мая 2022 года НБУ разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты. Это выравнивает условия для банков по сравнению с обменниками, что будет способствовать повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний обменного курса на нем", – говорится в сообщении.

Еще одно важное изменение – теперь банки могут сами устанавливать курс, по которому списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей или снимают с карточек наличную валюту.

Как объясняют в НБУ, такие изменения позволят сблизить курс конвертации валюты для украинцев, которые сейчас за границей, и курс покупки наличной валюты для тех, кто остается в стране.

Также эти решения позволят снизить "карточный туризм". Есть данные, которые показывают, что за границей большинство операций с гривневыми картами – это снятие наличных. А потом эти наличные возвращаются в Украину и попадают на нелегальный наличный рынок.

"То есть де-факто дефицитные валютные ресурсы могут тратиться на неприоритетные для военного времени потребности, что сейчас крайне важно минимизировать. Поэтому выравнивание условий прямой (через наличные операции) и косвенной (через карточные операции) покупки валюты населением в Украине и за рубежом является мерой, которая позволит предотвратить непроизводительное выведение капитала и защитить международные резервы Украины", – объяснили в НБУ.

Что будет с курсом летом?

Как рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, снятие ограничений улучшит условия работы легальных субъектов рынка.

"Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в наличном сегменте", – объяснил он.

А как сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "Сегодня", для самого финансового рынка перемен не будет:

"Ничего НБУ принципиального не упразднил. И дальше с корсчета банк подкрепить обменник не сможет. И межбанк будет работать только для поддержки товаров критического импорта и только по курсу 29 грн 25 коп", – заметил эксперт.

В то же время, в Центре экономической стратегии прогнозируют, что в ближайшие недели можно ожидать, что курс откатится, а спекуляции прекратятся.

Раньше мы рассказывали, есть ли у Украины шанс удержать доллар, а также писали, что доллар, несмотря ни на что, нацелился на новый рекорд.

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