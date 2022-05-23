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Исторический момент: курс доллара в банках сравнялся с евро

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 мая, 15:18
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Рассказываем, что происходит с курсом доллара после изменений, введенных Нацбанком
Курс доллара 23 мая сравнялся с евро
Курс доллара 23 мая сравнялся с евро / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В банковских обменниках средний курс доллара сравнялся с курсом евро.

Об этом свидетельствуют данные специального сайта "Минфин".

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Согласно им, в понедельник, 23 мая, средний курс продажи наличного доллара и евро в банках составляет 34 грн, а вот курс покупки отличается. Для доллара он составляет 32,15 грн, а для европейской валюты – 33,75 грн.

Ситуация в банках с долларом такова:

  • ПриватБанк – 31,5/32,18 грн;
  • Ощадбанк – 31,6/32,18 грн;
  • Укрэксимбанк – 32,0/34,0 грн;
  • Райффайзен Банк – 36,0/37,3 грн;
  • ПУМБ – 35,0/37,0 грн.

Курс доллара на черном рынке

На черном рынке ситуация еще хуже, спекулянты бессовестно наживаются на украинцах.

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Средний курс продажи американской валюты составил 38,2 грн/долл., а средний курс покупки – 37 грн/долл.

Нам удалось найти объявление, где доллары предлагали по 39,5 грн, а самый низкий курс продаж среди предложений составил 37,5 грн.

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НБУ разрешил продавать доллар по любому курсу

20 мая Национальный банк Украины разрешил банкам продавать валюту по любому курсу. При этом официальный курс гривни по отношению к доллару остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/долл.

По словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, это значительно улучшит условия работы легальных субъектов рынка и будет способствовать росту конкуренции.

А исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба объяснил "Сегодня", что особых конфигураций для самого денежного рынка не будет.

Правда, после этого решения курс доллара резко рванул вверх, однако в Центре экономической стратегии прогнозируют, что в ближайшие недели ожидается, что курс откатится, а спекуляции прекратятся.

"Сегодня" раньше писали, что будет с курсом иностранных валют в Украине в ближайшее время, и рассказывали, увидят ли украинцы доллар по 40 грн.

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