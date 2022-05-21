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Менялы неистовствуют: увидят ли украинцы доллар по 40

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня Александр Морщавка Александр Морщавка Журналист
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21 мая, 10:36
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Рассказываем, приструнит ли доллар недавнее решение НБУ и упадет ли спрос на валюту
Что будет с курсом доллара в ближайшее время
Что будет с курсом доллара в ближайшее время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нацбанк отпустил доллар, чтобы спасти гривню. Банкам разрешили продавать валюту по цене, которую они считают себе выгодной. Ранее курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

С начала войны НБУ установил стоимость доллара на уровне 29 грн 25 копеек. Впрочем, в небанковских обменниках американские деньги за последнюю неделю прибавили в цене почти 3 гривни. Сейчас за доллар просят в среднем 37 гривен.

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Поэтому "Сегодня" расскажет вам, приструнит ли доллар недавнее решение НБУ и упадет ли спрос на валюту

По словам члена Совета НБУ Виктора Козюка, курс зафиксирован с целью удержать экономику государства.

На сегодняшний день курс гривни зафиксирован. Это было вынужденным шагом, поскольку это был едва ли не единственный возможный вариант номинального якоря для макроэкономической стабильности в условиях, когда процентная ставка теряла способность воздействия на экономические решения, а ценовые шоки становились непрогнозируемыми, – сказал он.

Рынок "накрутил" доллар

Вместе с рядом других финансовых ограничений это позволило унять панику и сдержать доллар. Кабмин определил перечень товаров критического импорта, для которого юрлицам разрешили покупать валюту.

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Поскольку населению приобрести безналичную валюту в Украине нельзя, то людям остались обменники и черный рынок, где курс был значительно выше официального.

14 апреля НБУ ослабил ограничения и разрешил банкам продавать клиентам наличную валюту. Однако поднять цену доллара учреждения могли как можно больше на 10% от фиксированного курса. То есть, не выше 32,18 грн/долл. Это более выгодно, чем в небанковских обменниках. Однако, покупать просто было нечего. Кроме этого в обменниках курс покупки более выгоден, чем в банках. Там и сосредоточился весь рынок, который накрутил цену доллара до почти 37 гривен.

Что будет с летним курсом?

Заместитель председателя финансового комитета Совета Ярослав Железняк в своем телеграмм канале написал, что летом курс будет расти.

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"Это результат заблокированного экспорта и нехватки денег, который благополучно покрывается эмиссией Нацбанка. И обвинять их здесь не надо. Кто еще будет покрывать разрыв? Говорят сегодня в ряде областей не прошли платежи. Нет денег даже для этого. Значит, скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 грн за доллар вопрос только времени" , – написал он.

Правда, позже он отметил, что доллара за 40 грн можно избежать, и НБУ все для этого делает. Со своей стороны Нацбанк убеждает, что курс растет из-за нехватки валюты. По словам главы НБУ Кирилла Шевченко это "в основном" связано со спекулятивными заработками населения, финансированием серого импорта и переводом сбережений в иностранную валюту.

Спекулятивный заработок заключался в том, что предприимчивые граждане открывали счета в банках, пополняли их на 100 000 грн и уезжали за границу. Там снимали в банкоматах валюту. Курс для них был выгоден из-за правил, запрещающих украинским банкам поднимать цену на валюту свыше 10% от официального курса НБУ.

Дальше загруженные валютой "торговцы" возвращались домой. Валюту же сбывали на черном рынке уже по высшему курсу. На этом зарабатывали по 3-4 гривни за доллар/евро.

Предпосылок для роста стоимости валюты нет

Как отметил исполнительный директор Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский в комментарии "Сегодня", четких предпосылок для увеличения спроса на доллар нет, а ситуация похожа на спекулятивный разгон доллара, а не реальное положение вещей.

Время от времени спекулянты создают искусственный спрос на доллар, пытаясь заработать в дальнейшем, — сказал он.

Чтобы снизить разницу между курсами в банках и обменках, 20 мая НБУ снял ограничения для банков на наценку не менее 10% от официального курса. Так заработает конкурентный рынок, отмечают финансисты:

Снятие ограничений улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это приведет к усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в наличном сегменте, – отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

В Центре экономической стратегии прогнозируют, что в ближайшие недели можно ожидать, что курс откатится, а спекуляции прекратятся. В то же время от фиксированного официального курса в 29,25 грн/долл. НБУ не отказывается.

А как сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "Сегодня", однако для самого финансового рынка перемен не будет:

Ничего НБУ принципиального не отменил. И дальше по корсчету банк подкрепить обменник не сможет. И межбанк будет работать только для поддержки товаров критического импорта и только по курсу 29 грн 25 коп, — отметил он.

Как спрогнозировать будущее финансовой системы?

Только выполнение этих пунктов сможет спрогнозировать будущее финансовой системы Украины (это, собственно, и является тремя важными условиями для возвращения плавающего курса):

  • стабилизация экспортных поступлений;
  • снижение неопределенности, связанной с военными действиями;
  • активизация денежного рынка.

Раньше мы рассказывали, есть ли у Украины шанс удержать доллар, а также писали, что доллар, несмотря ни на что, нацелился на новый рекорд.

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