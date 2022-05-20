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Гривня может упасть? Что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 17:18
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Эксперт поделился прогнозом курса продажи валют в Украине на следующую неделю
Короткий прогноз по поводу курса доллара и евро
Короткий прогноз по поводу курса доллара и евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На следующей неделе, с 23 по 29 мая, курс продажи доллара и евро в Украине будет постепенно расти.

Как рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, национальная валюта не может противостоять войне и падению экономики.

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"Гривня продолжит падать по отношению к доллару и евро, до отметок 40 и 43 соответственно. Даже официальные лица признают, что эта перспектива неизбежна", – отметил эксперт.

По словам Максима Орыщака, до конца мая гривня может упасть на 6-7% с текущего уровня 37,5 грн за доллар, который держится на черном рынке.

Основания для валютных колебаний

Одной из главных причин такого поведения валют является невозможность экспортировать продукцию из Украины. Соответственно налоговые начисления будут уменьшаться, и новые денежные поступления в бюджет также уменьшатся, несмотря на то, что Украине регулярно переводят транши финансовой помощи.

"Следующим шагом будет снижение официальных заработных плат и пенсий, что в лучшем случае повысит миграционную динамику в соседние страны, более вероятно, в соседнюю Молдову. В худшем случае, в стране повысится уровень преступности", – подчеркнул Максим Орыщак.

Аналитик ЦБТ добавил, что для валютного рынка Украины падение внутреннего потребления уже не является критично значимой ситуацией. Следовательно, ожидать каких-либо действий НБУ по стабилизации валютного рынка не приходится.

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Доллар может сравниться с евро

Как рассказал "Сегодня" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, сейчас доллар будет дорожать во всем мире и, возможно, скоро сравнится с евро. Американская валюта укрепляется по отношению к почти всем иностранным валютам.

Таково влияние изменений в монетарной политике, которую осуществляет Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки. Они начали играть на повышение ставок, поэтому ожидается, что доллар станет еще более популярной валютой, в том числе для инвесторов.

Раньше мы рассказывали, что происходит с долларом на черном рынке, узнайте также, какие условия нужно выполнить, чтобы в Украине вернули свободный обменный курс доллара.

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