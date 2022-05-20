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Доллар нацелился на новый рекорд: к чему готовиться украинцам в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 09:45
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Рассказываем, что заставляет курс доллара расти и как это отразится на ценах для украинцев
Курс доллара продолжит расти
Курс доллара продолжит расти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Наличный курс доллара по 40 грн – это лишь вопрос времени, причем непродолжительного, возможно, около недели.

Об этом написал первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

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По его словам, сегодняшний рост курса – это результат заблокированного экспорта, а также нехватки денег.

Это означает, что НБУ придется включить печатный станок, что подтолкнет инфляцию.

"Думаю, не надо пояснять, что с ростом курса вырастет все от цен на топливо, до цены на хлеб. И все мы заплатим больше. Именно поэтому инфляцию называют налогом на бедность", – пишет Железняк.

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Эпоха дорогого доллара

Как рассказал "Сегодня" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, сейчас доллар будет дорожать во всем мире и возможно скоро сравняется с евро.

Доллар укрепляется почти ко всем иностранным валютам. Это происходит потому, что меняется монетарная политика, проводимая Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки, которая начала играть на повышение ставок.

Доллар станет еще более популярной валютой и США привлечет еще больше инвесторов.

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Поэтому украинцам стоит запастись парой сотен долларов "под подушкой", или, по крайней мере, не обменивать имеющиеся запасы валюты без острой необходимости.

Ранее мы рассказывали, что происходит с долларом на черном рынке, и писали, когда НБУ разморозит официальный курс.

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