Мир вступает в эпоху "дорогого доллара" – что украинцам делать с валютой

Эксперт рассказал, как Федеральная резервная система Соединенных Штатов изменяет курс доллара по всему миру

Эксперт прогнозирует период очень дорогого доллара / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Глобальная валютная система входит в так называемый период "дорогого доллара".

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

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По его словам, американский доллар укрепляется к евро и все эксперты прогнозируют, что скоро мы можем увидеть так называемый валютный паритет, то есть 1 доллар = 1 евро.

"Доллар укрепляется почти ко всем иностранным валютам. Это происходит потому, что меняется монетарная политика, проводимая Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки", – говорит эксперт.

Если раньше ФРС придерживалась почти нулевых процентных ставок, то сейчас она начала их увеличивать и мы еще не знаем, как вырастет базовая ставка в мае.

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"Увеличивая процентные ставки, они толкают вверх доходность американских долговых ценных бумаг, которые выпускает американское Министерство финансов", – подчеркивает Кущ.

Что это значит?

Это приведет к тому, что инвесторы будут продавать свои портфели в странах Азии и Латинской Америки, Африки и переводить их в ценные бумаги США.

А это, в свою очередь, сделает доллар очень популярной валютой. В то же время аналитик отмечает, что американцы тоже борются с инфляцией.

Простым украинцам эксперт советует запасти несколько сот долларов "под подушкой" и пока не продавать накопления в этой валюте.

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Удар по глобальным экономикам

Алексей Кущ также рассказал, что война в Украине приведет к глобальному кризису почти во всех странах.

Пострадает Европа, Китай тоже "заденет", а вот экономика США наоборот будет крепнуть.

Главной причиной этого Кущ считает то, что США в условиях нынешнего кризиса, напрямую связанного с ограниченностью энергоресурсов, имеет больше собственных ресурсов, чем им нужно.

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