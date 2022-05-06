Доллар пошатнулся? Что происходит с валютой на черном рынке

Рассказываем, сколько стоит доллар на черном рынке и как этот курс далек от официального

Что происходит с долларом на черном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Черный рынок валют в Украине активно предлагает доллары. Однако курс его несколько отличается от официального.

Как свидетельствуют данные сайта "Курс Украины" за 6 мая, средний курс продажи доллара на черном рынке составлял 33,63 грн/долл, а курс покупки – 33,34 грн/долл.

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Минимальный курс продажи был близко 33,63 грн/долл, а самый высокий курс среди предложений – 33,67 грн/долл.

Напомним, что официальный курс доллара заморожен Национальным банком по состоянию на 24 февраля 2022 года на уровне 29,25 грн.

Каким будет курс после войны?

Ценник войны со стороны валютного курсаеще не закрыт, поэтому никто из экспертов не берется прогнозировать дальнейшее будущее доллара и других иностранных валют. Смогут это сказать только после войны.

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В Украине после войны все же будет определенная девальвация на этапе восстановления экономики, когда начнется возобновление платежеспособного спроса: мы будем закупать импортные товары, оборудование, строительные материалы.

Поэтому не следует ожидать, что после войны гривня начнет резко укрепляться.

Раньше мы рассказывали, сколько на самом деле стоит рубль в РФ, а также писали, где лучше всего покупать доллар.