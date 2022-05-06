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Долар похитнувся? Що відбувається з валютою на чорному ринку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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6 травня, 11:14
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Розповідаємо, скільки коштує долар на чорному ринку і як цей курс далекий від офіційного
Що відбувається з доларом на чорному ринку
Що відбувається з доларом на чорному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чорний ринок валют в Україні активно пропонує долари. Однак курс його дещо відрізняється від офіційного.

Як свідчать дані сайту "Курс України" за 6 травня, середній курс продажу долара на чорному ринку становив 33,63 грн/дол, а курс купівлі – 33,34 грн/дол.

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Мінімальний курс продажу був близько 33,63 грн/дол, а найвищий курс серед пропозицій – 33,67 грн/дол.

Нагадаємо, що офіційний курс долара заморожений Національним банком станом на 24 лютого 2022 року і становить 29,25 грн.

Яким буде курс після війни?

Цінник війни з боку валютного курсу ще не закритий, тому ніхто з експертів не береться прогнозувати подальше майбутнє долара та інших іноземнихвалют. Зможуть це сказати лише після війни.

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В Україні після війни все ж буде певна девальвація на етапі відновлення економіки, коли почнеться відновлення платоспроможного попиту: ми будемо закуповувати імпортні товари, обладнання, будівельні матеріали тощо.

Тому не варто очікувати, що після війни гривня почне різко зміцнюватись.

Раніше ми розповідали, скільки насправді коштує рубль у РФ, а також писали, де найкраще всього купувати долар.

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