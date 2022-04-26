Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве: итоги ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Искусственный курс рубля в РФ: сколько на самом деле стоит доллар в стране-агрессоре

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 апреля, 12:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты международного банка рассказали о реальной ситуации в стране-агрессоре
Доллар в России держится искусственно
Доллар в России держится искусственно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Один из крупнейших мировых банков Wells Fargo назвал реальную стоимость доллара в России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Реклама

Итак, по данным Wells Fargo, доллар в России реально стоит 180 рублей, а нынешний курс – это результат искусственного сдерживания валюты Центробанком.

ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 73,51 рубля, в то время как настоящий показатель более чем в три раза выше.

В результате, искусственная регуляция привела к катастрофической нехватке валюты в России и гражданам невозможно свободно купить доллары или евро.

Реклама

"Текущие сильные позиции валюты имеют во многом рукотворный характер. Без всех этих мер госполитики курс, вероятно, был бы на уровне 180 рублей за доллар, исходя из развития конфликта", – говорят Wells Fargo Securities.

Укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля шестую неделю подряд является отсутствие на рынке крупных игроков из-за жестких валютных ограничений ЦБ.

Об этом "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов и также подчеркнул, что это исключительно искусственное явление.

Реклама

По словам Гойлова, учитывая нынешние санкции, курс российского рубля до конца года опустится как минимум до отметки 83 руб./долл.

Дело в том, что импортные товары будут попадать на российский рынок исключительно по "серым" схемами, а соответственно – по завышенной цене.

"Сегодня" также писали, когда может наступить дефолт России по внешнему долгу, и рассказывали, почему экономика РФ не выдержит войны с Украиной.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,45 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять