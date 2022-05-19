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Доллар завис над пропастью – что происходит с курсом на черном рынке

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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19 мая, 11:40
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Рассказываем, что спекулянты на черном рынке предлагают украинцам 19 мая
Курс доллара побил новый рекорд на черном рынке
Курс доллара побил новый рекорд на черном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке поставил новый рекорд и продолжает расти.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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В четверг, 19 мая, средний курс продажи на черном рынке составил 36,5 грн/долл, а курс покупки 35,9 грн/долл.

В предложениях курс продажи доходит до 38 грн/долл, а самый низкий курс среди предложений стартует с 36,4 грн/долл.

Ситуация выглядит так:

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Курс доллара вырос до небывалых значений
Курс доллара вырос до небывалых значений

Напоминаем, что официальный курс доллара Нацбанк "заморозил" сразу после начала войны и он составляет 29,25 грн/долл.

Когда курс "разморозят"?

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что основные параметры, по которым сравнивают режимы обменного курса во время войны, таковы:

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  • сравнительная польза для достижения целей в вопросе инфляции;
  • макроэкономический баланс;
  • поддержание конкурентоспособности производителей.

Учитывая нынешнюю ситуацию, фиксированный курс имеет больше преимуществ для Украины, поэтому пока ничего не изменится, курс будет оставаться замороженным.

Для того, чтобы перейти к плавающему курсу, нужно подготовить специальные условия и "размораживать" курс не будут, пока это не принесет больше пользы, чем вреда.

В тоже время, Николайчук отметил, что рынок уже почти готов к тому, что курс доллара могут отпустить.

"Сегодня" ранее писали, чего ждать от курса валют в ближайшее время и отвечали на три главных вопроса о долларе в Украине.

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