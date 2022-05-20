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Свободный обменный курс доллара: в НБУ назвали три условия

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 16:44
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Нужно выполнить несколько условий, чтобы обменный курс доллара снова стал свободным
Глава НБУ рассказал, когда обменный курс доллара вернут в норму
Глава НБУ рассказал, когда обменный курс доллара вернут в норму / Фото: Getty Images, REUTERS/Gleb Garanich, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины предусмотрел условия для возвращения в рыночного курсообразования на время военного положения.

Как рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко в комментарии "ЭП", для этого нужно, чтобы были выполнены три экономических предпосылки, в частности, стабилизация экспорта.

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Среди названных Шевченко условий для возврата обменного курса доллара:

  • стабилизация экспортных поступлений;
  • снижение неопределенности, связанной с военными действиями;
  • более активна работа финансового рынка, чтобы НБУ снова мог влиять на инфляцию из-за ключевой ставки.

Кроме того, иностранная валюта должна удерживать устойчивое предложение на рынке, а украинцы и бизнес меньше конвертировать сбережения в валюту и не выводить капитал.

Преимущества фиксированного курса доллара

В НБУ подчеркнули, что сейчас фиксированный валютный курс имеет больше преимуществ для экономики. Следовательно, официальный курс доллара и в дальнейшем будет заморожен на уровне 29,25 грн.

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По словам Кирилла Шевченко, в условиях войны это помогает умерить инфляционные процессы из-за удешевления критического импорта и защитить сбережения граждан и бизнеса от обесценения.

В то же время ведущие экономисты не называют дат, когда можно будет вернуться к плавающему курсу. Говорят, что все зависит именно от выполнения предпосылок для этого.

Что будет с долларом?

Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявлял, что официальный курс доллара будет замороженным как минимум до завершения военного положения в Украине. Такой переход и восстановление будет длиться некоторое время, и будет происходить очень осторожно и постепенно.

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В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал "Сегодня", что если бы НБУ не заморозил курс доллара, в обменниках он был бы уже по 90 или 100 грн. А то, каким будет курс доллара после войны, зависит от того, какой у нас будет послевоенный формат экономики.

В частности, если Украина вернет доступ к своим портам, можно будет возобновить отправку грузов. В таком случае, гривна не должна опуститься ниже 34-35 гривен.

"Сегодня" также отвечали на три главных вопрос о долларе в Украине, и рассказывали, что будет с долларом и евро в ближайшие годы.

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