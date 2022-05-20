Свободный обменный курс доллара: в НБУ назвали три условия

Национальный банк Украины предусмотрел условия для возвращения в рыночного курсообразования на время военного положения.
Как рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко в комментарии "ЭП", для этого нужно, чтобы были выполнены три экономических предпосылки, в частности, стабилизация экспорта.
Среди названных Шевченко условий для возврата обменного курса доллара:
- стабилизация экспортных поступлений;
- снижение неопределенности, связанной с военными действиями;
- более активна работа финансового рынка, чтобы НБУ снова мог влиять на инфляцию из-за ключевой ставки.
Кроме того, иностранная валюта должна удерживать устойчивое предложение на рынке, а украинцы и бизнес меньше конвертировать сбережения в валюту и не выводить капитал.
Преимущества фиксированного курса доллара
В НБУ подчеркнули, что сейчас фиксированный валютный курс имеет больше преимуществ для экономики. Следовательно, официальный курс доллара и в дальнейшем будет заморожен на уровне 29,25 грн.
По словам Кирилла Шевченко, в условиях войны это помогает умерить инфляционные процессы из-за удешевления критического импорта и защитить сбережения граждан и бизнеса от обесценения.
В то же время ведущие экономисты не называют дат, когда можно будет вернуться к плавающему курсу. Говорят, что все зависит именно от выполнения предпосылок для этого.
Что будет с долларом?
Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявлял, что официальный курс доллара будет замороженным как минимум до завершения военного положения в Украине. Такой переход и восстановление будет длиться некоторое время, и будет происходить очень осторожно и постепенно.
В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал "Сегодня", что если бы НБУ не заморозил курс доллара, в обменниках он был бы уже по 90 или 100 грн. А то, каким будет курс доллара после войны, зависит от того, какой у нас будет послевоенный формат экономики.
В частности, если Украина вернет доступ к своим портам, можно будет возобновить отправку грузов. В таком случае, гривна не должна опуститься ниже 34-35 гривен.
"Сегодня" также отвечали на три главных вопрос о долларе в Украине, и рассказывали, что будет с долларом и евро в ближайшие годы.