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Вільний обмінний курс долара: в НБУ назвали три умови

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 16:44
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Потрібно виконати кілька умов, щоб обмінний курс долара знову став вільним
Глава НБУ розповів, коли обмінний курс долара повернуть до норми
Глава НБУ розповів, коли обмінний курс долара повернуть до норми / Фото: Getty Images, REUTERS/Gleb Garanich, Колаж: Сьогодні

Національний банк України передбачив умови для повернення до ринкового курсоутворення на час воєнного стану.

Як розповів голова НБУ Кирило Шевченко у коментарі "ЕП", для цього потрібно, щоб були виконані три економічні передумови, зокрема стабілізація експорту.

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Серед названих Шевченком умов для повернення обмінного курсу долара:

  • стабілізація експортних надходжень;
  • зниження невизначеності, пов'язаної з військовими діями;
  • більш активна робота фінансового ринку, аби НБУ знову міг впливати на інфляцію через ключову ставку.

Окрім цього, іноземна валюта повинна втримувати стійку пропозицію на ринку, а українці та бізнес – менше конвертувати заощадження у валюту та не виводити капітал.

Переваги фіксованого курсу долара

У НБУ наголосили, що наразі фіксований валютний курс має більше переваг для економіки. Відтак офіційний курс долара надалі буде замороженим на рівні 29,25 грн.

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За словами Кирила Шевченка, в умовах війни це допомагає стримати інфляційні процеси через здешевшання критичного імпорту та захистити заощадження громадян і бізнесу від знецінення.

Водночас провідні економісти не називають дат, коли ж можна буде повернутися до плаваючого курсу. Кажуть, що все залежатиме саме від виконання передумов для цього.

Що буде з доларом?

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявляв, що офіційний курс долара буде замороженим щонайменше до завершення воєнного стану в Україні. Такий перехід і відновлення триватиме певний час, і відбуватиметься дуже обережно і поступово.

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Водночас фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів "Сьогодні", що якби НБУ не заморозив курс долара, в обмінниках він був би вже по 90 чи 100 грн. А те, яким буде курс долара після війни, залежить від того, який у нас буде повоєнний формат економіки.

Зокрема, якщо Україна поверне доступ до своїх портів, можна буде відновити відправлення вантажів. У такому разі, гривня не повинна опуститися нижче, ніж 34-35 гривень.

"Сьогодні" також відповідали на три головні запитання про долар в Україні, та розповідали, що буде з доларом та євро найближчими роками.

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