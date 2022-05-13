Все, что вы хотели знать о долларе – три главных вопроса о курсе валют в Украине

Курс доллара стал одной из самых животрепещущих тем для украинцев во время войны. В нынешней ситуации у всех больше вопросов, чем ответов.
"Сегодня" вместе с экспертом отвечают на три главных вопроса о курсе доллара в Украине.
Какой реальный курс доллара?
В самом начале полномасштабной войны Нацбанк заморозил официальный курс американской валюты на уровне 29,25 грн/долл.
По такому курсу его купить невозможно, в обменниках ставки ушли далеко за 32 грн, а на черном рынке доллар продают дороже 34 грн.
По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, Нацбанк уже не может работать в том виде, в котором это делал до войны, поэтому нынешний официальный курс стоит воспринимать как административный механизм урегулирования на валютном рынке.
Кстати по такому курсу (29,25 грн), проводится множество расчетов, связанных с таможней и другими международными финансовыми организациями, поэтому назвать его чисто номинальным нельзя.
На валютном рынке доллар можно купить по 33-34 грн и эта разница не существенна в масштабах экономики.
Поэтому сказать, что в Украине два курса доллара нельзя, об этом можно было бы говорить, если бы курс на наличном рынке и в НБУ отличался не на несколько гривен, а несколько раз.
Когда разморозят курс доллара?
Алексей Кущ уверен, что НБУ все сделал правильно, когда взял курс под жесткий контроль.
Если бы этого не сделали, девальвация была бы намного сильнее и тогда доллар мог быть даже по 100 грн.
"Нацбанку удалось перекрыть основные каналы оттока капитала за границу, единственное, что не удалось, это вывезение наличной валюты за границу", – говорит эксперт.
В НБУ уже несколько раз рассказывали о своих планах относительно перехода к плавающему курсу доллара.
Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что официальный курс доллара будет заморожен минимум до завершения военного положения в Украине.
Точная дата неизвестна, возможно к плавающему курсу придется возвращаться постепенно, но однозначно это произойдет только после войны.
Что делать с долларами?
Экономист не рекомендует без видимой причины обменивать сбережения в долларах, однако и хранить все в валюте - не стоит.
Кущ советует 50% своих сбережений держать в долларах, а остальные 50% разделить между евро и гривней.
"Однако пока в гривнах я бы советовал держать трехмесячный запас расходов домохозяйства, то есть подсчитать, сколько семья тратит на месяц и держать эту сумму, а все остальное можно диверсифицировать в долларах и евро", – говорит аналитик.
Еще одна интересная валюта, в которой можно хранить деньги – это швейцарский франк, однако среди украинцев она не популярна и ее не так просто обменять. В целом, можно обратить свое внимание не более экзотические валюты, которые не так популярны в нашей стране.
"Сегодня" ранее писали, что происходит с долларом на черном рынке и рассказывали, чего ждать на рынке валют в ближайшее время.