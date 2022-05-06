Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Готовимся к переменам: что будет с долларом и евро в ближайшие годы

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 16:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экономист рассказал, что будет с валютой, в частности, долларом и евро, и как лучше хранить свои сбережения
Вытеснит ли доллар евро
Вытеснит ли доллар евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Доллар продолжает укрепляться по отношению к евро. Из-за этого много экспертов и экономистов прогнозируют, что вскоре они сравнятся 1:1.

Редакция "Сегодня" узнала у экономиста, финансового аналитика Алексея Куща, способен ли доллар потеснить евро.

Реклама

США заняли выгодную позицию

Заметное укрепление доллара по отношению к евро стало возможным потому, что проводимая США монетарная политика меняется: если раньше страна придерживалась 0 процентных ставок, то сейчас она стала их увеличивать. В последующие годы ставки будут расти и будут доходить даже до 1,5-2%.

Как отмечает Кущ, страны всегда делают болезненный выбор между инфляцией и экономическим ростом, однако в этом случае США находятся в выгодном положении.

"Если ты увеличиваешь процентные ставки, ты уничтожаешь экономический рост. Потому что кредитные ресурсы для бизнеса и населения становятся дороже, и объем ликвидности становится менее доступен. Но если ты не увеличиваешь процентные ставки, то ты провоцируешь дальнейшую инфляцию. Для того чтобы бороться с инфляцией, нужно ставки увеличивать. США в этом плане находятся в достаточно выгодном положении, потому что они могут бороться с инфляцией, увеличивая процентные ставки, но и не уничтожая экономический рост", – отметил эксперт.

Реклама

А возможно это потому, что в США экономический рост более насыщен, структурирован и стабилен. К примеру, уровень безработицы в этой стране наименьший за последние десятки лет.

В Европе ситуация хуже

"В Европе тоже есть инфляционные процессы, с которыми нужно бороться увеличением процентных ставок, но у них очень вялый экономический рост. Он изначальный, не структурированный. В том числе потому, что Европа не является единственной экономической системой в том смысле, как США. То есть Европа состоит из десятков стран, которые очень отличаются уровнем экономического развития", – пояснил Кущ.

А это, по словам аналитика, обрекает Европу на удержание процентных ставок около 0.

Что будет с валютой?

Все, что сейчас происходит в экономике США и Европы, приводит к тому, что доллар и дальше будет укрепляться по отношению к евро.

Реклама

"Это значит, что евро будет более слабой валютой по сравнению с долларом. На ближайшие год-два это точно", – подчеркнул аналитик.

Как лучше хранить сбережения

Кущ говорит, что диверсифицировать свой портфель сбережений стоит. В частности, экономист рекомендует такую схему: 50% следует хранить в долларах, а остальные 50% разделить между евро и гривней.

"Есть также довольно интересная валюта – швейцарский франк, но она у нас непопулярна с точки зрения обменных пунктов, ее довольно трудно обменивать. Можно также присмотреться и к более экзотическим валютам. Однако пока в гривнях я бы советовал держать трехмесячный запас расходов домохозяйства, то есть сосчитать, сколько семья тратит на месяц и держать эту сумму, а все остальное можно диверсифицировать в долларах и евро", – посоветовал эксперт.

Раньше мы рассказывали, зачем Национальный банк Украины заморозил курс доллара в начале полномасштабной войны, и что это дало нашей экономике. Узнайте также, что происходит с курсом доллара на черном рынке, и за сколько украинцы могут купить валюту.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

35853.26

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2686.61

Litecoin (LTC)

95.57

Ripple (XRP)

0.6

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять