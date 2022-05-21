Курс тепер заспокоїться? Що буде з доларом після рішення НБУ

Розповідаємо, що зміниться після рішення НБУ про зняття обмежень готівкового курсу купівлі-продажу іноземних валют

В НБУ пояснили рішення щодо готівкового курсу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 20 травня, НБУ відпустив долар і банкам дозволили продавати валюту за будь-яким курсом. При цьому офіційний курс гривні до долара залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.

У Нацбанку пояснили, до чого призведе таке рішення.

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Деякі обмеження залишилися незмінними

Як пояснюють у НБУ, заморожений офіційний курс дозволяє стримати інфляцію через здешевлення критичного імпорту і утримувати під контролем інфляційні очікування.

Також Нацбанк не скасовував обмеження для банків на встановлення курсу в безготівковому сегменті валютного ринку. Банки повинні проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, який перебуває у такому діапазоні: нижня межа – офіційний курс, а верхня – офіційний курс +1%.

При цьому в банку зауважують, що більшість операцій на валютному ринку проводять саме в безготівковому сегменті. Там, зокрема, продають та купують безготівкову валюту експортери та імпортери.

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"Таким чином імпортери можуть закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажу валюти експортерами. У разі виникнення дефіциту валюти на ринку НБУ закриває його продажем валюти зі міжнародних резервів", – йдеться у повідомленні.

Готівковий ринок працює з обмеженнями

До воєнного стану між готівковим та безготівковим сегментами ринку існувало майже вільне перетікання готівкової валюти. Крім того, населення могло вільно купувати валюту в банків. З початку воєнного стану НБУ ввів такі заборони, що перетікання валюти тепер неможливе, і її обсяг, який можуть продавати банки населенню, обмежений.

Тепер банки можуть продавати через каси іноземну валюту лише в тому обсязі, в якому до цього купили її в населення.

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Однак під час воєнного стану є така тенденція, що на готівковому ринку здебільшого купують валюту для спекулятивного заробітку, фінансування "сірого" імпорту, який не належить до критичного, а також переведення заощаджень в іноземну валюту. Оскільки ці напрямки не є пріорітетними під час війни, НБУ не витрачає на них міжнародні резерви, щоб згладити коливання.

Ефективність готівкового ринку підвищиться

"Із 21 травня 2022 року НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти. Це вирівняє умови для банків порівняно з обмінниками, що сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому", – йдеться у повідомленні.

Ще одна важлива зміна – тепер банки можуть самі встановлювати курс, за яким списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту.

Як пояснюють в НБУ, такі зміни дозволять зблизити курс конвертації валюти для українців, які зараз за кордоном, і курс купівлі готівкової валюти для тих, хто залишається в країні.

Також ці рішення дозволять зменшити "картковий туризм". Є дані, які показують, що за кордоном більшість операцій з гривневими картками – це зняття готівки. А потім ця готівка повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок.

"Тобто де-факто дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатися на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз вкрай важливо мінімізувати. Тому вирівнювання умов прямої (через готівкові операції) та непрямої (через карткові операції) купівлі валюти населенням в Україні та закордоном є заходом, який дасть змогу запобігти непродуктивному виведенню капіталу та захистити міжнародні резерви України", – пояснили в НБУ.

Що буде з курсом влітку?

Як розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій, зняття обмежень покращить умови роботи легальних суб'єктів ринку.

"Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Все це зробить валютний ринок стійкішим і сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у готівковому сегменті", – пояснив він.

А як сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі "Сьогодні", для самого фінансового ринку змін не буде:

"Нічого НБУ принципового не скасував. І далі з коррахунку банк підкріпити обмінник не зможе. І міжбанк працюватиме тільки для підтримки товарів критичного імпорту і тільки за курсом 29 грн 25 коп", – зауважив експерт.

Водночас у Центрі економічної стратегії прогнозують, що найближчими тижнями можна очікувати, що курс відкотиться, а спекуляції припиняться.

Раніше ми розповідали, чи є в України шанс втримати долар, а також писали, що долар попри все націлився на новий рекорд.