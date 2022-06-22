Не доходять SWIFT-переклади: чому не всі українці вчасно отримують гроші

Клієнтка банку нарікає на те, що гроші довго не надходять на рахунки

Гроші більше 20 днів не надходять на рахунки Ощадбанку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнтка Ощадбанку поскаржилася, що їй не зараховують гроші в рамках міжнародного переказу . На свої кошти вона чекає вже більше 20 днів.

Про це вона залишила відгук на сайті Мінфіну.

Реклама

За її словами, Swift-переклад через фінансову компанію Wise на картку клієнтки було здійснено ще 31 травня 2022 року. Як стверджує жінка, банк-відправник їй повідомив, що грошовий переказ був заморожений.

У відповідь на це Ощадбанк вибачився перед клієнткою та повідомив про існуючі затримки при Swift-переказах.

"Наразі чекаємо на роз'яснення від НБУ щодо ситуації", – написали в Ощадбанку.

Реклама

Українські банки під загрозою банкрутства

Нещодавно Національний банк визнав Мегабанк неплатоспроможним через суттєві порушення щодо оцінки кредитного ризику, інсайдерського кредитування та невиконання плану докапіталізації Це викликало великі побоювання серед економістів та простих українців, адже люди хвилюються за свої заощадження в інших банках.

Тим часом в Асоціації українських банків (АУБ) заявляють, що під загрозою банкруства перебувають близько 20 банків — третина від загальної кількості. Причиною банкрутства, що нависло над багатьма банками, експерти вважають рекордне підвищення облікової ставки НБУ з 10% до 25%.

За словами президента АУБ Андрія Дубаса, до підвищення ставки банки брали у НБУ рефінанс під 9%, вкладаючи ці гроші в ОВДП у середньому по 12%. Тепер повертати гроші Нацбанку доведеться по 27%, що завдасть сильного удару.

Реклама

"Сьогодні" вже писали про те, як поповнити карту Monobank у Польщі. Також ми розповідали, які банки видають пенсії під час воєнного стану.