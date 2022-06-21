Як поповнити картку Monobank в Польщі — інструкція

З початку війни чимало українців виїхало на територію Польщі. Тож доволі актуальним питанням для багатьох залишається поповнення картки українського банку саме у цій країні, зокрема і Monobank.
"Сьогодні" розповість вам, яким чином це можливо зробити.
Як повідомили у Monobank, зробити це можна двома способами:
- без відкриття рахунку у польському банку;
- за допомогою відкритого рахунком в одному з польських банків.
Спосіб №1
Для того, щоб поповнити картку без відкриття рахунку в польському банку, можна скористатися такими основними платіжними системами: Western Union, MoneyGram та Ria. Основними партнерами українського банку є PKO BANK і POCZTA POLSKA. Зарахування можливе у валюті за номером переказу у додатку Monobank, для цього вам потрібно:
- натиснути меню "Поповнити картку";
- вибрати одну з трьох вищеперерахованих систем і діяти за подальшою інструкцією, вписавши номер переказу, країну та суму.
Відправка грошей буде відбуватися у злотих, отримання — за вибором: гривня, долар чи євро. Зазвичай можна відправити до 2-3 тис. доларів одним платежем.
Комісія становить від 9 злотих (від 66 грн орієнтовно), все залежить від суми переказу.
Спосіб №2
Якщо у вас є рахунок в польських банках РКО, Pekao, ING, Santander чи Millenium, то маючи закордонний паспорт і місцевий податковий номер (Pesel), ви можете відправити гроші на картку українського банку за допомогою SWIFT- чи SEPA-переказу. Валюта відправки — злотий, долар чи євро.
Тарифи за послуги такі:
- SWIFT-переказ: тимчасово без комісії, однак можуть стягувати банки-посередники;
- SEPA-переказ: від 1 євро, все залежить від суми відправки.
Для того, щоб знайти реквізити вашої картки, перейдіть в додатку Monobank у меню "Поповнити свою картку", натисніть SWIFT- чи SEPA-переказ. Зауважимо, що останній використовується для платежів лише у євро. Для решти валют використовуйте SWIFT.
Зарахування відбувається протягом 1-2 днів.
Банкопад українських установ
В Асоціації українських банків (АУБ) заявили про те, що під загрозою банкрутства перебувають близько 20 банків, що становить майже третину від загальної кількості.
А причиною можливого банкопада там вважають рекордне підвищення облікової ставки НБУ із 10% до 25%.
До списку таких потрапили:
- РВС Банк (RwS bank);
- КІБ (ComInBank);
- Авангард;
- Банк Січ;
- Індустріалбанк;
- Кристалбанк;
- Скай Банк;
- Альянс;
- МТБ Банк;
- "Український капітал";
- Радабанк;
- Кредитвест банк;
- Глобус;
- Моторбанк;
- Укрбудінвестбанк;
- АП Банк (Агропросперіс Банк);
- Таскомбанк.
Раніше ми писали, яку важливу функцію додав Ощадбанк, а також розповідали, як вигідно переказати кошти за кордон за допомогою PrivatMoney.