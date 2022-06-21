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Як поповнити картку Monobank в Польщі — інструкція

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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21 червня, 13:19
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Розповідаємо про зручні способи поповнення картки Monobank у Польщі
Поповнити банківську картку можна різними зручними способами
Поповнити банківську картку можна різними зручними способами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни чимало українців виїхало на територію Польщі. Тож доволі актуальним питанням для багатьох залишається поповнення картки українського банку саме у цій країні, зокрема і Monobank.

"Сьогодні" розповість вам, яким чином це можливо зробити.

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Як повідомили у Monobank, зробити це можна двома способами:

  • без відкриття рахунку у польському банку;
  • за допомогою відкритого рахунком в одному з польських банків.

Спосіб №1

Для того, щоб поповнити картку без відкриття рахунку в польському банку, можна скористатися такими основними платіжними системами: Western Union, MoneyGram та Ria. Основними партнерами українського банку є PKO BANK і POCZTA POLSKA. Зарахування можливе у валюті за номером переказу у додатку Monobank, для цього вам потрібно:

  • натиснути меню "Поповнити картку";
  • вибрати одну з трьох вищеперерахованих систем і діяти за подальшою інструкцією, вписавши номер переказу, країну та суму.

Відправка грошей буде відбуватися у злотих, отримання — за вибором: гривня, долар чи євро. Зазвичай можна відправити до 2-3 тис. доларів одним платежем.

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Комісія становить від 9 злотих (від 66 грн орієнтовно), все залежить від суми переказу.

Спосіб №2

Якщо у вас є рахунок в польських банках РКО, Pekao, ING, Santander чи Millenium, то маючи закордонний паспорт і місцевий податковий номер (Pesel), ви можете відправити гроші на картку українського банку за допомогою SWIFT- чи SEPA-переказу. Валюта відправки — злотий, долар чи євро.

Тарифи за послуги такі:

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  • SWIFT-переказ: тимчасово без комісії, однак можуть стягувати банки-посередники;
  • SEPA-переказ: від 1 євро, все залежить від суми відправки.

Для того, щоб знайти реквізити вашої картки, перейдіть в додатку Monobank у меню "Поповнити свою картку", натисніть SWIFT- чи SEPA-переказ. Зауважимо, що останній використовується для платежів лише у євро. Для решти валют використовуйте SWIFT.

Зарахування відбувається протягом 1-2 днів.

Банкопад українських установ

В Асоціації українських банків (АУБ) заявили про те, що під загрозою банкрутства перебувають близько 20 банків, що становить майже третину від загальної кількості.

А причиною можливого банкопада там вважають рекордне підвищення облікової ставки НБУ із 10% до 25%.

До списку таких потрапили:

  • РВС Банк (RwS bank);
  • КІБ (ComInBank);
  • Авангард;
  • Банк Січ;
  • Індустріалбанк;
  • Кристалбанк;
  • Скай Банк;
  • Альянс;
  • МТБ Банк;
  • "Український капітал";
  • Радабанк;
  • Кредитвест банк;
  • Глобус;
  • Моторбанк;
  • Укрбудінвестбанк;
  • АП Банк (Агропросперіс Банк);
  • Таскомбанк.

Раніше ми писали, яку важливу функцію додав Ощадбанк, а також розповідали, як вигідно переказати кошти за кордон за допомогою PrivatMoney.

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SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
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