Як поповнити картку Monobank в Польщі — інструкція

Розповідаємо про зручні способи поповнення картки Monobank у Польщі

Поповнити банківську картку можна різними зручними способами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни чимало українців виїхало на територію Польщі. Тож доволі актуальним питанням для багатьох залишається поповнення картки українського банку саме у цій країні, зокрема і Monobank.

"Сьогодні" розповість вам, яким чином це можливо зробити.

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Як повідомили у Monobank, зробити це можна двома способами:

без відкриття рахунку у польському банку;

за допомогою відкритого рахунком в одному з польських банків.

Спосіб №1

Для того, щоб поповнити картку без відкриття рахунку в польському банку, можна скористатися такими основними платіжними системами: Western Union, MoneyGram та Ria. Основними партнерами українського банку є PKO BANK і POCZTA POLSKA. Зарахування можливе у валюті за номером переказу у додатку Monobank, для цього вам потрібно:

натиснути меню "Поповнити картку";

вибрати одну з трьох вищеперерахованих систем і діяти за подальшою інструкцією, вписавши номер переказу, країну та суму.

Відправка грошей буде відбуватися у злотих, отримання — за вибором: гривня, долар чи євро. Зазвичай можна відправити до 2-3 тис. доларів одним платежем.

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Комісія становить від 9 злотих (від 66 грн орієнтовно), все залежить від суми переказу.

Спосіб №2

Якщо у вас є рахунок в польських банках РКО, Pekao, ING, Santander чи Millenium, то маючи закордонний паспорт і місцевий податковий номер (Pesel), ви можете відправити гроші на картку українського банку за допомогою SWIFT- чи SEPA-переказу. Валюта відправки — злотий, долар чи євро.

Тарифи за послуги такі:

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SWIFT-переказ: тимчасово без комісії, однак можуть стягувати банки-посередники;

SEPA-переказ: від 1 євро, все залежить від суми відправки.

Для того, щоб знайти реквізити вашої картки, перейдіть в додатку Monobank у меню "Поповнити свою картку", натисніть SWIFT- чи SEPA-переказ. Зауважимо, що останній використовується для платежів лише у євро. Для решти валют використовуйте SWIFT.

Зарахування відбувається протягом 1-2 днів.

Банкопад українських установ

В Асоціації українських банків (АУБ) заявили про те, що під загрозою банкрутства перебувають близько 20 банків, що становить майже третину від загальної кількості.

А причиною можливого банкопада там вважають рекордне підвищення облікової ставки НБУ із 10% до 25%.

До списку таких потрапили:

РВС Банк (RwS bank);

КІБ (ComInBank);

Авангард;

Банк Січ;

Індустріалбанк;

Кристалбанк;

Скай Банк;

Альянс;

МТБ Банк;

"Український капітал";

Радабанк;

Кредитвест банк;

Глобус;

Моторбанк;

Укрбудінвестбанк;

АП Банк (Агропросперіс Банк);

Таскомбанк.

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