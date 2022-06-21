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Україну може накрити новий банкопад – які установи у зоні ризику

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 червня, 10:15
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Розповідаємо, що підштовхує українські банки до банкрутства під час війни
Україну може накрити нова хвиля банкрутств
Україну може накрити нова хвиля банкрутств / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні 3 червня було визнано неплатоспроможним Мегабанк і це викликало великі побоювання економістів і простих українців, які переживають за свої вклади в інших фінустановах.

Про те, чи чекати новий "банкопад" в Україні і які установи опинилися в зоні ризику, розповіли експерти UBR.ua.

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В Асоціації українських банків (АУБ) заявили про те, що під загрозою банкрутства перебувають близько 20 банків, що становить майже третину від загальної кількості.

А причиною можливого банкопада там вважають рекордне підвищення облікової ставки НБУ із 10% до 25%.

Президент АУБ Андрій Дубас розповів, що до підвищення ставки банки брали у НБУ рефінанс під 9% та вкладали ці гроші в ОВДП у середньому по 12%. Тепер повертати гроші Нацбанку доведеться по 27%, що завдасть сильного удару.

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Що це за банки?

Асоційований експерт CASE Україна, колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз вважає, що в АУБ мали на увазі приватні банки, які мають найбільшу частку рефінансування НБУ у всьому фондуванні.

"Ніхто ж не знає, у якого банку які кредити та які застави, це конфіденційна інформація. Є, наприклад, регіональні банки, наприклад, Метабанк, головний офіс у Запоріжжі. Кому він видавав кредити, ніхто не знає, Запоріжжя поруч із фронтом", – каже експерт.

Можна вичислити чимало установ, які мають велику частку зобов'язань перед регулятором та оперативно підняли відсотки за депозитами, станом на 1 травня. Тобто, це ті банки, яким зараз дуже потрібні гроші для швидкого погашення запозичених кредитів рефінансу.

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До їх списку, на думку експертів, потрапили:

  • РВС Банк (RwS bank);
  • КІБ (ComInBank);
  • Авангард;
  • Банк Січ;
  • Індустріалбанк;
  • Кристалбанк;
  • Скай Банк;
  • Альянс;
  • МТБ Банк;
  • "Український капітал";
  • Радабанк;
  • Кредитвест банк;
  • Глобус;
  • Моторбанк;
  • Укрбудінвестбанк;
  • АП Банк (Агропросперіс Банк);
  • Таскомбанк.

Це зовсім не означає, що всі ці фінустанови чи навіть кілька з них стануть банкрутами, але свідчить про те, що після підняття облікової ставки в них почалися складнощі з доходами і за умов війни це може перерости у великі проблеми.

"Сьогодні" раніше писали, як російські банки позбавляють своїх клієнтів останніх грошей та розповідали, що робити, якщо у вас немає грошей, щоб платити за кредитом.

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