Україну може накрити новий банкопад – які установи у зоні ризику

Розповідаємо, що підштовхує українські банки до банкрутства під час війни

Україну може накрити нова хвиля банкрутств / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні 3 червня було визнано неплатоспроможним Мегабанк і це викликало великі побоювання економістів і простих українців, які переживають за свої вклади в інших фінустановах.

Про те, чи чекати новий "банкопад" в Україні і які установи опинилися в зоні ризику, розповіли експерти UBR.ua.

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В Асоціації українських банків (АУБ) заявили про те, що під загрозою банкрутства перебувають близько 20 банків, що становить майже третину від загальної кількості.

А причиною можливого банкопада там вважають рекордне підвищення облікової ставки НБУ із 10% до 25%.

Президент АУБ Андрій Дубас розповів, що до підвищення ставки банки брали у НБУ рефінанс під 9% та вкладали ці гроші в ОВДП у середньому по 12%. Тепер повертати гроші Нацбанку доведеться по 27%, що завдасть сильного удару.

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Що це за банки?

Асоційований експерт CASE Україна, колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз вважає, що в АУБ мали на увазі приватні банки, які мають найбільшу частку рефінансування НБУ у всьому фондуванні.

"Ніхто ж не знає, у якого банку які кредити та які застави, це конфіденційна інформація. Є, наприклад, регіональні банки, наприклад, Метабанк, головний офіс у Запоріжжі. Кому він видавав кредити, ніхто не знає, Запоріжжя поруч із фронтом", – каже експерт.

Можна вичислити чимало установ, які мають велику частку зобов'язань перед регулятором та оперативно підняли відсотки за депозитами, станом на 1 травня. Тобто, це ті банки, яким зараз дуже потрібні гроші для швидкого погашення запозичених кредитів рефінансу.

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До їх списку, на думку експертів, потрапили:

РВС Банк (RwS bank);

КІБ (ComInBank);

Авангард;

Банк Січ;

Індустріалбанк;

Кристалбанк;

Скай Банк;

Альянс;

МТБ Банк;

"Український капітал";

Радабанк;

Кредитвест банк;

Глобус;

Моторбанк;

Укрбудінвестбанк;

АП Банк (Агропросперіс Банк);

Таскомбанк.

Це зовсім не означає, що всі ці фінустанови чи навіть кілька з них стануть банкрутами, але свідчить про те, що після підняття облікової ставки в них почалися складнощі з доходами і за умов війни це може перерости у великі проблеми.

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