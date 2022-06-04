Порушень нема, а кредитку заблокували – клієнт обурений діями ПриватБанку

Українцю раптово заблокували кредитну картку, хоч заборгованостей та порушень щодо банку в нього не було

Клієнт ПриватБанку переконаний, що картку йому заблокували незаконно / Фото: прес-служба ПриватБанку, Колаж: Сьогодні,

3 червня клієнт ПриватБанку поскаржився на те, що фінансова установа заблокувала його універсальну картку Gold, яка дозволяє користуватися кредитними грошима.

Свій відгук чоловік опублікував на сайті "Мінфін" у профілі ПриватБанку.

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У той же день українець зателефонував до банку та почув, що картку заблокували через пропущений платіж в іншому банку. Водночас щодо ПриватБанку заборгованостей або порушень умов договору не було.

"По мені є рішення суду, щодо стягнення грошових коштів? Ні! Відкриті виконавчі провадження? Ні! Так от в мене питання, на якій правовій підставі банком заблоковано мої кошти в розмірі 1500 грн", – написав клієнт.

Незаконне рішення?

За його словами, при блокуванні картки банк керувався рішенням "Бюро кредитних історій", юридичної особи, але на обмеження прав фізичних осіб мають впливати лише рішення державних органів. Ситуація також склалася у воєнний час, коли багато людей не мають роботи, тож чоловік вимагає розблокувати кошти.

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Клієнт ПриватБанку наголосив, що взаємовідносини його з іншими банками не мають цікавити надавача послуг. Попередження про блокування картки також не було, а дозволу на збір інформації про свою кредитну історію чоловік не давав.

"Вже підготовлено заяву до банку щодо заборони використовувати мої персональні дані, а також до правоохоронних органів щодо незаконного збору даних банківською установою", – резюмував українець.

Що відповіли у банку?

У ПриватБанку відреагували на відгук клієнта та вибачились за те, що у клієнтській підтримці йому не надали належної інформації.

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"Ми проведемо бесіду з нашим оператором для покращення якості обслуговування", – запевнили у фінустанові.

За інформацією представника банку, кредитні кошти чоловікові наразі недоступні, але при відсутності заборгованості можна використовувати особисті гроші.

"На даному етапі, банк проаналізував поточний стан та історію використання картки, і ухвалив рішення встановити подібне обмеження", – додали у ПриватБанку.

Про скасування обмеження клієнта пообіцяли сповістити за допомогою SMS. Нададуть також офіційну відповідь щодо ситуації, яка склалася.

Ліквідація Мегабанку

Нещодавно в Україні "луснув" черговий банк – цього разу постраждали вкладники Мегабанку. Національний банк визнав його неплатоспроможним через низку порушень:

в частині оцінки кредитного ризику;

інсайдерське кредитування;

невиконання плану докапіталізації.

Тепер фінансову установу виводять з ринку, хоч до категорії проблемних вона потрапила 3 лютого. За даними регулятора, підставою стали суттєві порушення у різних сферах діяльності та невиконання вимог щодо їх усунення.

Вкладників Мегабанку заспокоїли, що вони отримають відшкодування в повному розмірі вкладу від Фонду гарантування. Можлива сума виплат вкладникам загалом сягає 4,4 млрд грн станом на 21 травня.

"Сьогодні" раніше розповідали, як працюватимуть банки в Україні на Трійцю відповідно до розпорядження НБУ, та що буде з доларом найближчим часом.