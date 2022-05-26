Чекати різкого стрибка? Що буде з доларом у банках найближчим часом

Розповідаємо, чим було обгрунтоване скандальне рішення НБУ відпустити курс долара

Банки не будуть обґрунтовано піднімати курс долара / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У Нацбанку вважають, що банки не будуть необгрунтовано підвищувати курс долара, попри зняття обмежень, оскільки конкуренція за клієнтів залишається.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтервʼю Forbes.

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За його словами, рішення про розблокування курсів безготівкових операцій було потрібне для створення однакових умов для українців за кордоном і тих, хто залишився в країні.

"За нашими розрахунками, середній обсяг безготівкових розрахунків за товари та послуги за українськими картками у квітні становила близько $125 на одну особу. Тобто для звичайного українця певне зростання курсу операцій не створить значних незручностей", – пообіцяв Гелетій.

Він наголосив, що банки досі конкурують за клієнтів, і як наслідок, ключові гравці, якщо і підняли курси для операцій громадян за кордоном, то незначно.

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А от фіксований офіційний курс НБУ допомагає стримувати темпи зростання цін і задовольняти потреби української економіки.

Що робити з доларами?

За словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, наразі потрібно орієнтуватися не на внутрішню ситуацію в Україні, а на зовнішню.

Тож краще купувати американські долари, оскільки США грають на підвищення ставок, а от Європа навпаки, переживає важку кризу.

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Тобто потрібно вичікувати, коли в Європі буде період відновлення та зростання валюти, – купувати євро.

Експерт наголосив, що євро краще використовувати для заощаджень та в обставинах міграції, а долари згодяться для накопичень та уникнення інфляційного тиску.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом на чорному ринку і розповідали, які валютні правила для клієнтів змінив ПриватБанк.