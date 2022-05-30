Залишився день: ПриватБанк вводить нові правила для клієнтів

Розповідаємо, які зміни чекають на клієнтів Приватбанку з 1 червня

Що незабаром зміниться у ПриватБанку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Для клієнтів ПриватБанку вводять нові правила щодо кредитування. Вони почнуть діяти з 1 червня 2022 року.

Про зміни розповіли у пресслужбі установи.

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Пільгові умови і кредитні канікули

З 1 березня і до кінця травня у ПриватБанку діяли кредитні канікули. Також були знижені процентні ставки за кредитними картками. Водночас клієнти могли користуватися наявними кредитними лімітами.

Уже з 1 червня кредитні канікули будуть скасовані, однак банк відновить активний режим кредитування клієнтів за кредитними картками та продовжить пільгові умови обслуговування користувачів кредитних карток.

"Клієнти матимуть можливість відкрити нову кредитну картку чи збільшити ліміт кредитування за діючими картками, при цьому для них буде діяти знижена вдвічі процентна ставка", – йдеться у повідомленні.

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Якщо клієнт вчасно вноситиме обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості, то для нього будуть доступні пільгові умови зі ставкою 1,7%. Якщо ж ні, то відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карток Універсальна Голд) та 3,5% (для карток Універсальна).

Такі умови триватимуть до серпня місяця цього року.

Крім того, після того, як кредитні канікули завершаться, будуть діяти особливі умови обслуговування для військовослужбовців та осіб, що постраждали внаслідок військової агресії Росії.

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Як зазначають на сайті банку, кредитні канікули для мобілізованих громадян тривають із 01.03.2022 до закінчення воєнного стану в країні й передбачають такі умови:

скасування обов'язкових щомісячних платежів;

встановлення процентної ставки за користування кредитом – 0%;

можливість користування повним кредитним лімітом, наданим до 24.02.2022.

"На сьогодні кредитними програмами ПриватБанку користуються понад 9 млн українців, а загальна сума кредитування фізосіб на 1 березня 2022 року становила понад 57 млрд грн", – додали у пресслужбі.

ПриватБанк відновив послугу розстрочки

Раніше "Сьогодні" розповідали, що з 25 травня клієнти ПриватБанку знову можуть робити покупки в кредит в мережах магазинів-партнерів.

Переглянути доступний ліміт та інформацію за кредитом можна в додатку "Приват24":

натиснути "Сервіси";

потім "Кредити" та "Оплата частинами/Миттєва розстрочка".

Читайте у нашому матеріалі, які умови такого кредитування.

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