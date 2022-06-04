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Нарушений нет, а кредитку заблокировали – клиент возмущен действиями ПриватБанка

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 июня, 11:35
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Украинцу внезапно заблокировали кредитную карту, хотя задолженностей и нарушений в банке у него не было
Клиент ПриватБанка убежден, что карточку ему заблокировали незаконно
Клиент ПриватБанка убежден, что карточку ему заблокировали незаконно / Фото: пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

3 июня клиент ПриватБанка пожаловался на то, что финансовое учреждение заблокировало его универсальную карту Gold, позволяющую пользоваться кредитными деньгами.

Свой отзыв мужчина опубликовал на сайте "Минфин" в профиле ПриватБанка.

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В тот же день украинец позвонил в банк и услышал, что карточку заблокировали из-за пропущенного платежа в другом банке. В то же время, в отношении ПриватБанка задолженностей или нарушений условий договора не было.

"По мне есть решение суда о взыскании денежных средств? Нет! Открыты исполнительные производства? Нет! Так вот у меня вопрос, на каком правовом основании банком заблокированы мои средства в размере 1500 грн", – написал клиент.

Незаконное решение?

По его словам, при блокировании карты банк руководствовался решением "Бюро кредитных историй", юридического лица, но на ограничение прав физических лиц должно влиять только решение государственных органов. Ситуация также сложилась в военное время, когда у многих людей нет работы, поэтому мужчина требует разблокировать средства.

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Клиент ПриватБанка подчеркнул, что его взаимоотношения с другими банками не должны интересовать представителя услуг. Предупреждения о блокировке карты тоже не было, а разрешения на сбор информации о своей кредитной истории мужчина не давал.

"Уже подготовлено заявление в банк о запрете использовать мои персональные данные, а также в правоохранительные органы относительно незаконного сбора данных банковским учреждением", – резюмировал украинец.

Что ответили в банке?

В ПриватБанке отреагировали на отзыв клиента и принесли извинения за то, что в клиентской поддержке ему не предоставили надлежащей информации.

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"Мы проведем беседу с нашим оператором для улучшения качества обслуживания", – заверили в финучреждении.

По информации представителя банка, кредитные средства мужчине пока недоступны, но при отсутствии задолженности можно использовать личные деньги.

"На данном этапе, банк проанализировал текущее состояние и историю использования карты, и принял решение установить подобное ограничение", – добавили в ПриватБанке.

Об отмене ограничения клиента пообещали сообщить с помощью SMS. Дадут также официальный ответ относительно сложившейся ситуации.

Ликвидация Мегабанка

Недавно в Украине "лопнул" очередной банк – в этот раз пострадали вкладчики Мегабанка. Национальный банк признал его неплатежеспособным из-за ряда нарушений:

  • в части оценки кредитного риска;
  • инсайдерского кредитования;
  • невыполнения плана докапитализации.

Теперь финансовое учреждение выводят с рынка, хотя в категорию проблемных оно попало 3 февраля. По данным регулятора, основанием стали существенные нарушения в различных областях деятельности и невыполнение требований по их устранению.

Вкладчиков Мегабанка успокоили, что они получат возмещение в полном размере вклада от Фонда гарантирования. Возможная сумма выплат вкладчикам в целом достигает 4,4 млрд грн по состоянию на 21 мая.

"Сегодня" раньше рассказывали, как будут работать банки в Украине на Троицу в соответствии с распоряжением НБУ и что будет с долларом в ближайшее время.

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