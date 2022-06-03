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В Украине лопнул один из банков – кому стоит переживать

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 июня, 12:40
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Рассказываем, сколько средств вернет Фонд гарантирования вкладов физических лиц украинцам
НБУ ликвидировал один из банков
НБУ ликвидировал один из банков / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк признал Мегабанк неплатежеспособным из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации. Теперь финучреждение выводят с рынка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Мегабанк попал в категорию проблемных еще 3 февраля и по данным регулятора, у него были существенные нарушения в различных сферах деятельности.

Кроме этих нарушений, Мегабанк не выполнил требования НБУ об их устранении в течение определенного срока.

"Проблемы в деятельности банка не были вызваны введением военного положения. Они начались задолго до начала войны", – подчеркнули в Нацбанке.

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Акционеры Мегабанка не сделали нужных шагов для того, чтобы банк не сочли неплатежеспособным.

Что будет с людьми?

Вкладчиков Мегабанка успокоили, что они получат возмещение в полном размере вклада от Фонда гарантирования.

Возможная сумма выплат вкладчикам в целом составляет 4,4 млрд грн на 21 мая.

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Кроме этого банк должен перед Минфином по кредиту Европейского инвестбанка около 500 млн.

Как будут работать банки на Троицу?

Уже в скором времени, 12 июня, украинцев ждет праздник Троицы и обычно в этот день добавляют выходной.

Учитывая военное положение в стране в 2022 году, праздник не будут переносить с воскресенья на понедельник и это означает, что 13 июня 2022 года, является обычным рабочим днем , в частности для банковской системы

Межбанковские переводы через СЕП будут осуществляться с 11 по 13 июня включительно, в обычном режиме.

"Сегодня" раньше писали, что будет с долларом в банках в ближайшее время и рассказывали, в каких банках можно получить пенсию во время военного положения.

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