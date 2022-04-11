Нацбанк розрахував курс євро та злотого – чим здивують українців 11 квітня

Розповідаємо, який курс євро та злотого розрахував Національний банк на 11 квітня

В Україні змінився курс євро та злотого / Фото: Getty Images, уніан

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на понеділок, 11 квітня.

Про це свідчать дані сайту НБУ.

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Порівняно з попереднім банківським днем курс євро впав на цілих 14 копійок і склав 31,78 грн, а польський злотий знизився на чотири, його курс склав 6,84 грн.

Курс долара залишається замороженим станом на 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення

РФ до України. У Нацбанку заявили, що курс залишатиметься таким до кінця чи скасуванням воєнного стану в країні.

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Долар на чорному ринку

Незважаючи на те, що офіційний курс заморожено, чорний ринок працює на всю і пропонує українцям валюту за різною ціною.

Курс залежить від міста і суми валюти, що продається. У п'ятницю, 8 квітня, долар коливався від 31,9 до 34 грн/дол, а середнє значення становило 32,07.

Курс покупки як завжди нижчий за продаж, і в середньому складає 31,74 грн.

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За словами Віталія Ваврищука з фінансової групи Investment Capital Ukraine (ICU), після війни курс долара залежатиме від темпів, з якими НБУ відкриватиме валютний ринок, та можливості здійснювати валютні інтервенції.

На думку експерта, суворі обмеження залишатимуться ще досить тривалий час.

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