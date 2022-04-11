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Нацбанк рассчитал курс евро и злотого – чем удивят украинцев 11 апреля

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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11 апреля, 09:35
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Рассказываем, какой курс евро и злотого рассчитал Национальный банк на 11 апреля
В Украине изменился курс евро и злотого
В Украине изменился курс евро и злотого / Фото: Getty Images, УНИАН

Национальный банк Украины рассчитал новый курс евро и злотого на понедельник, 11 апреля.

Об этом свидетельствуют данные сайта НБУ.

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По сравнению с предыдущим банковским днем, курс евро упал на целых 14 копеек и составил 31,78 грн, а польский злотый снизился на четыре, его курс составил 6,84 грн.

Курс доллара остается замороженным по состоянию на 24 февраля, когда и началось полномасштабное вторжение

РФ в Украину. В Нацбанке заявили, что курс будет оставаться таким до конца или отмены военного положения в стране.

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Доллар на черном рынке

Не смотря на то, что официальный курс заморожен, черный рынок работает во всю и предлагает украинцам валюту по самой разной цене.

Курс зависит от города и суммы продаваемой валюты. В пятницу, 8 апреля, доллар колебался от 31,9 до 34 грн/долл, а среднее значение составило 32,07.

Курс покупки как всегда ниже продажи, и в среднем составляет 31,74 грн.

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По словам Виталия Ваврищука из финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU), после войны курс доллара будет зависеть от темпов, с которыми НБУ будет открывать валютный рынок, и возможности осуществлять валютные интервенции.

По мнению эксперта, строгие ограничения будут оставаться еще достаточно длительное время.

"Сегодня" также писали, какой курс доллара в разных украинских банках и рассказывали, как РФ уничтожает свою экономику искусственным курсом.

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