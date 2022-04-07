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ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс валют: где выгоднее всего обменять доллар

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 апреля, 19:28
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Рассказываем, какой курс валют установили украинские банки и как он отличается от курса НБУ
Банки обновили курс валют
Банки обновили курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские банки обновили курс валют. Несмотря на то, что НБУ зафиксировал стоимость валюты, банки выставляют свои значения.

"Сегодня" расскажет, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.

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Во время военного положения, действующего на всей территории Украины с 24 февраля, официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно информации онлайн-банкинга, курс доллара (по состоянию на 7 апреля) таков:

  • ПриватБанк – 29,25/29,59 грн.;
  • Ощадбанк – 29,25/29,70 грн;
  • Monobank – 29,25/29,99 грн.

Курс евро:

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  • ПриватБанк – 31,87/32,46 грн.;
  • Ощадбанк – 31,93/32,41 грн;
  • Monobank – 31,93/32,79 грн.

Курс доллара в обменниках Украины

В Киеве 7 апреля средняя стоимость покупки валюты, по данным Минфина, – 31,60 грн, продажи – 32 грн, во Львове – 31,80/31,98 грн соответственно, в Харькове – 31,63/32 грн, в Одессе – 32/32,50 грн.

Что будет с курсом после войны?

Несмотря на войну, Национальному банку Украины удалось удержать курс гривни к доллару на приемлемом уровне. Все благодаря своевременным и оперативным мероприятиям.

Каким будет курс валют после войны будет зависеть от темпов, с которыми НБУ будет открывать валютный рынок, и возможности осуществлять валютные интервенции. Ожидаемо длительное время будут оставаться строгие ограничения.

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Будут и ограничение на движение капитала:

  • выплаты дивидендов и процентов;
  • возврат прямых и портфельных инвестиций;
  • денежные переводы

Иностранная валюта будет оставаться на рынке в дефиците, и НБУ будет проводить интервенции по ее продаже. Объемы будут зависеть от объема помощи международным партнерам Украины.

Ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак рассказал, что ситуация на валютном рынке Украина пока стабильна. Для украинцев за границей все как раз наоборот.

Также мы писали, какая ситуация со стоимостью доллара на черном рынке.

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Renault Group Renault Group
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Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
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5
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