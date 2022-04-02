Россияне не простят? РФ искусственно поддерживает курс рубля, но это не работает

Экономика России переживает нешуточный спад, западные санкции буквально разрушают ее. Не обошло это и валюту агрессора: несмотря на то, что власти РФ искусственно поддерживают рубль, на черном рынке он уже фактически ничего не стоит, значительно обесценившись.

Об этом сообщает CNN.

По информации чиновника министерства финансов США, российская экономика погружается в рецессию (замедление темпов роста) и инфляцию.

Россия поддерживает курс рубля различными способами, в частности:

предписывает экспортерам обменивать 80% своей валютной выручки в рубли;

запрещает российским брокерам продавать ценные бумаги;

запрещает резидентам России осуществлять банковские переводы за пределами России.

"Эти шаги искусственно побуждали спрос на рубль. Однако его покупательная способность подорвана резким ростом цен в России. А в последние недели появился черный рынок для обмена российской валюты на иностранную. И на нем рубль значительно обесценился", — отметили аналитики.

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Драновские методы РФ

Центробанк фактически " зажал" курс доллара в стране благодаря драконовским методам. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал "Сегодня", что простым россиянам радоваться сегодняшнему курсу рано.

"Набиуллина (глава ЦБ) запретила банкам вообще менять рубли на доллары, мало того, за незаконный обмен – пять лет. Фактически она остановила валютное обращение на территории России", – отмечает аналитик.

Конечно, у России есть "серые" обменники, но курс там далеко не 85 и даже не 90. Охрименко говорит, что там россияне могут приобрести доллар. по 200 рублей под страхом оказаться в тюрьме.

Россия вводит свою валюту в Украине

Россия нарушает международные конвенции, вводя оборот рубля на временно захваченных территориях, в частности, Запорожской и Херсонской областей. Согласно Закону Украины, такие действия запрещены, в дополнение ко всему РФ создает дополнительные предпосылки для гуманитарного кризиса на этих территориях. Поэтому Нацбанк нашего государства:

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считает неприемлемым содействие военной агрессии российских захватчиков, в частности, относительно любого ограничения обращения денежной единицы Украины – гривни;

российских захватчиков, в частности, относительно любого ограничения обращения денежной единицы Украины – гривни; требует от центрального банка РФ немедленного прекращения действий по введению обращения других платежных средств на временно захваченной территории Украины.

Напомним, что из Бердянска, который временно находится под оккупацией российских военных, "идут" некоторые украинские банки, а остальные продолжают работать на этой территории.

Раньше мы рассказывали, почему шантаж Путина не сработал и РФ придется принимать оплату за газ в евро.