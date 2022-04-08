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Українцям продають долар за захмарним курсом – що відбувається на чорному ринку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 квітня, 10:24
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Розповідаємо, що відбувається з курсом долара на чорному ринку України
Що відбувається з доларом на чорному ринку
Що відбувається з доларом на чорному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку змінюється буквально щохвилини та реагує на будь-яку зміну подій у країні.

"Сьогодні" розповідають, що відбувається з курсом долара на чорному ринку 8 квітня, за даними спеціалізованого сайту "Курс Україна".

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У п'ятницю, 8 квітня, курс долара на чорному ринку виріс і середнє значення станом на ранок становить 32,07 грн, замість 31,84 грн. напередодні.

Курс продажу теж вищий за вчорашній, хоч і незначно і складає 31,74 грн.

Найнижчий курс продажу серед пропозицій – 31,9 грн, а найвищий – 34 грн.

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Ситуація виглядає так:

Що відбувається на валютному ринку?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів, що у вівторок Мінфін України провів аукціон з розміщення "військових" ОВДП.

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За словами експерта, ринку було запропоновано держоблігації у гривнях із термінами обігу у 6 та 12 місяців, а також у євро на 8 місяців. До держбюджету було залучено 5,58 млрд. грн.

З моменту початку повномасштабного військового конфлікту Росії та України від продажу ОВДП на рахунки Кабміну надійшло 30 млрд. грн. США пообіцяли надати 500 млн доларів грантового фінансування, які будуть використані для покриття дефіциту держбюджету України.

"Наша країна, як і раніше, має намір погашати та обслуговувати ці папери, щоб зберегти право доступу до міжнародного боргового ринку, раніше заявляв міністр фінансів Сергій Марченко. Важливо відзначити, що 95% наданої макрофінансової допомоги – це кошти, які потрібно повернути. Очевидно, Україні доведеться проводити переговори щодо реструктуризації боргу для повоєнного відновлення", – наголосив експерт.

За даними НБУ, валові міжнародні резерви України на початок квітня становили 28,11 млрд. доларів США.

Завдяки підтримці закордонних партнерів цей показник щодо лютого зріс на 2,03%. Валютні надходження на користь Кабміну склали 3,27 млрд. доларів США.

З огляду на складнощі з прогнозуванням макроекономічних показників Національний банк тимчасово утримується від публікації інформації про ступінь покриття резервами майбутнього імпорту. Сам факт зростання резервів сприятливо впливає настрої учасників ринку.

"Сьогодні" також писали, що буде з курсом гривні після війни та розповідали, який курс долара пропонують банки.

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