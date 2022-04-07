ПриватБанк, Monobank та Ощадбанк оновили курс валют: де найвигідніше обміняти долар

Розповідаємо, який курс валют встановили українські банки і як він відрізняється від курсу НБУ

Банки оновили курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські банки оновили курс валют. Попри те, що НБУ зафіксував вартість валюти, банки виставляють свої значення.

"Сьогодні" розкаже, яка вартість валюти у провідних банках країни.

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Під час воєнного стану, що діє на всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгу, курс долара (станом на 7 квітня) такий:

ПриватБанк – 29,25/29,59 грн;

Ощадбанк – 29,25/29,70 грн;

Monobank – 29,25/29,99 грн.

Курс євро:

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ПриватБанк – 31,87/32,46 грн;

Ощадбанк – 31,93/32,41 грн;

Monobank – 31,93/32,79 грн.

Курс долара в обмінниках України

У Києві 7 квітня середня вартість купівлі валюти, за даними Мінфіну, – 31,60 грн, продажу – 32 грн, у Львові – 31,80/31,98 грн відповідно, у Харкові – 31,63/32 грн, в Одесі – 32/32,50 грн.

Що буде з курсом після війни?

Попри війну, Національному банку України вдалося втримати курс гривні до долара на прийнятному рівні. Усе завдяки вчасним та оперативним заходам.

Яким буде курс валют після війни залежатиме від темпів, з якими НБУ відкриватиме валютний ринок, та можливостей здійснювати валютні інтервенції. Очікувано тривалий час залишатимуться суворі обмеження.

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Будуть і обмеження на рух капіталу:

виплати дивідендів та процентів;

повернення прямих та портфельних інвестицій;

грошові перекази.

Іноземна валюта залишатиметься на ринку в дефіциті, і НБУ проводитиме інтервенції з її продажу. Обсяги залежатимуть від обсягів допомоги міжнародних партнерів України.

Раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів, що ситуація на валютному ринку України наразі стабільна. Для українців за кордоном усе якраз навпаки.

Також ми писали, яка ситуація з вартістю долара на чорному ринку.