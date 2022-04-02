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Росіяни не пробачать? РФ штучно підтримує курс рубля, але це не працює

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 квітня, 10:04
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Не працює, і не буде працювати, поки на території України йде війна, а західні санкції знищують економіку агресора
Рубль на чорному ринку знецінився
Рубль на чорному ринку знецінився / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Економіка Росії переживає неабиякий спад, західні санкції буквально руйнують її. Не оминуло це й валюту агресора: попри те, що влада РФ штучно підтримує рубль, на чорному ринку він вже фактично нічого не вартує, значно знецінившись.

Про це повідомляє CNN.

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За інформацією чиновника міністерства фінансів США, російська економіка занурюється в рецесію (уповільнення темпів зростання) та ​​інфляцію.

Росіярубль
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