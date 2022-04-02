Росіяни не пробачать? РФ штучно підтримує курс рубля, але це не працює

Економіка Росії переживає неабиякий спад, західні санкції буквально руйнують її. Не оминуло це й валюту агресора: попри те, що влада РФ штучно підтримує рубль, на чорному ринку він вже фактично нічого не вартує, значно знецінившись.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією чиновника міністерства фінансів США, російська економіка занурюється в рецесію (уповільнення темпів зростання) та ​​інфляцію.

Росія підтримує курс рубля у різний спосіб, зокрема:

наказує експортерам обмінювати 80% своєї валютної виручки на рублі;

забороняє російським брокерам продавати цінні папери;

забороняє резидентам Росії здійснювати банківські перекази поза Росії.

"Ці кроки штучно спонукали попит на рубль. Проте його купівельна спроможність підірвана різким зростанням цін у Росії. А в останні тижні з'явився чорний ринок для обміну російської валюти на іноземну. І на ньому рубль значно знецінився", — зазначили аналітики.

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Дранонівські методи РФ

Центробанк фактично "зажав" курс долара в країні завдяки драконівським методам. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів "Сьогодні", що простим росіянам радіти сьогоднішньому курсу зарано.

"Набіуліна (голова ЦБ) заборонила банкам взагалі міняти рублі на долари, мало того, за незаконний обмін – п’ять років. Фактично вона зупинила валютний обіг на території Росії", – зазначає аналітик.

Звісно, в Росії є "сірі" обмінники, але курс там далеко не 85 і навіть не 90. Охріменко каже, що там росіяни можуть придбати долар аж по 200 рублів під страхом опинитися у в’язниці.

Росія вводить свою валюту в Україні

Росія порушує міжнародні конвенції, запроваджуючи обіг рубля на тимчасово захоплених територіях, зокрема Запорізької та Херсонської областей. Згідно із Законом України такі дії заборонені, в додаток до всього РФ створює додаткові передумови для гуманітарної кризи на цих територіях. Тож Нацбанк нашої держави:

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вважає неприйнятним сприяння військовій агресії російських загарбників, зокрема щодо будь-якого обмеження обігу грошової одиниці України – гривні;

російських загарбників, зокрема щодо будь-якого обмеження обігу грошової одиниці України – гривні; вимагає від центрального банку РФ негайного припинення дій щодо запровадження обігу інших платіжних засобів на тимчасово захопленій території України.

Нагадаємо, що з Бердянська, який тимчасово перебуває під окупацією російських військових, "йдуть" деякі українські банки, інші ж продовжують працювати на цій території.

Раніше ми розповідали, чому шантаж Путіна не спрацював і РФ доведеться приймати оплату за газ в євро.