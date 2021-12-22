Відмовляються приймати назад: клієнт ПриватБанку отримав у касі неплатоспроможні долари

Українець не зміг покласти на депозит 300 доларів, які отримав у цьому ж відділенні

Клієнт ПриватБанку не зміг покласти на рахунок 300 доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт ПриватБанку розповів, як у касі відділення йому видали неліквідну валюту і відмовилися приймати назад.

Про це чоловік написав відгук на сайті "Мінфін".

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За словами українця, він мав доларовий депозит у цьому банку, у якого закінчився строк дії. Тоді клієнт вирішив зняти гроші, частину з яких забрати, а частину – перевкласти. Так і не витративши валюту, чоловік вирішив покласти залишок грошей на депозит.

"Але в касі їх у мене не взяли, тому що вони світяться в ультрафіолеті. Як цікаво, це ті самі гроші, які мені видали в касі того ж банку. Я йду у відділення, де мені їх видали, там кажуть, "дзвоніть на гарячу лінію та складайте заявку на перегляд камер відеоспостереження", – йдеться у відгуку.

Зателефонувавши на гарячу лінію, чоловік з'ясував, що побачити номери купюр по камерах – неможливо. Єдиний можливий вихід – це віддати купюри на експертизу, що триває цілий місяць.

Після її закінчення фахівці ухвалять рішення про платоспроможність цих доларів. Якщо купюри визнають не зовсім платоспроможними, то приймуть за зниженим курсом, а якщо встановлять, що долари зовсім не платоспроможні – їх взагалі не приймуть.

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Чоловікові порадили наступного разу попросити касира просвітити гроші за нього, а сам клієнт розповів, що повернути не вдалося 300 доларів.

"Підсумок: я намагався купувати валюту у відділеннях банків, думав, що там точно все буде ок, але як опинятися навіть у "великому" Приваті можна на касі у касира отримати кота в мішку", – написав засмучений клієнт.

Що відповіли у ПриватБанку?

Співробітники ПриватБанку відповідали на відгук і зазначили, що під час здійснення касових операцій у відділеннях банку клієнт повинен перерахувати готівку не відходячи від каси, а також перевіряти реквізити на місці.

"Усі купюри проходять перевірку. Якщо вас не задовольнив стан купюри, ви можете відмовитися її приймати", – сказали працівники ПриватБанку.

Новорічне оновлення Приват24

14 грудня у додатку Приват24 з'явилося оновлення, що дозволяє вибрати дизайн карт у додатку. До 31 січня користувачам доступно кілька новорічних сюжетів на новорічну тематику.

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Щоб вибрати собі дизайн до душі, необхідно натиснути на карту в основному меню і вибрати опцію "Налаштування", далі – "Дизайн картки". Проте святкове оформлення буде доступним лише до 31 січня.

"Сьогодні" раніше писали, що у ПриватБанку вже запрацювали карти, на які можна отримати "тисячу Зеленського", а також розповідали, як легко оплатити комуналку через Приват24.