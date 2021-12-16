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Співробітниця ПриватБанку відмовилась обслуговувати пенсіонерку з інвалідністю – що сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
16 грудня, 08:57
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Клієнтка ПриватБанку розповіла, що співробітниця відділення відмовилася обслуговувати її літню матір із цукровим діабетом
На ПриватБанк поскаржилася клієнтка
На ПриватБанк поскаржилася клієнтка / Фото: Колаж: Сьогодні

На ПриватБанк поскаржилась обурена жінка, яка звинуватила співробітників відділення в тому, що вони відмовляються обслуговувати пенсіонерів.

Про це користувачка залишила відгук на спеціальному сайті "Мінфін".

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Клієнтка банку пише, що прийшла до відділення зі своєю матір’ю, щоб здійснити певні фінансові операції.

Пенсіонерка була першою в черзі, однак співробітниця, яка обслуговує фізичних осіб, прийшла на роботу із запізненням та відмовилась обслуговувати стареньку.

"В цей час у неї стався напад гіпоглікемії, оскільки мати має цукровий діабет, про що вона повідомила співробітниці банку. На що співробітниця відмовилась обслужити матір, попросила її відсісти та покликала спочатку особу яка була останньою в черзі молодого віку, а потім особу з середини черги, вдруге відмовившись обслужити матір з нападом гіпоглікемії", – йдеться у відгуку.

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Пенсіонерка двічі підходила та сідала в крісло для обслуговування у порядку черги, однак щоразу їй відмовляли, обслуговуючи інших осіб. Жінка припускає, що вони могли бути знайомими чи родичами співробітниці ПриватБанку.

За словами жінки, відповідь від ПриватБанку виглядає, як насмішка, оскільки їй заявили, що "Під час карантину, право позачергового входу мають: всі особи з інвалідністю, вагітні жінки, клієнти з дітьми до 6 років."

Однак клієнтка запевняє, що її літня мати має інвалідність у зв’язку з цукровим діабетом.

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Що відповіли у ПриватБанку?

Співробітники ПриватБанку відреагували на відгук та вибачились перед клієнткою.

"Ми вже передали інформацію колегам для проведення перевірки за ситуацією", – написала служба підтримки.

Жінці також пообіцяли, що зв’яжуться з нею додатково, після проведення перевірки.

Картки "єПідтримки" в Приват24

15 грудняПриватБанк активував цифрові картки "єПідтримка" на які всі вакциновані двома дозами українці можуть отримати виплату так званої тисячі Зеленського.

Для того, щоб оформити віртуальну картку через додаток, знадобиться усього кілька хвилин:

  • спочатку оновіть Приват24 до останньої версії;
  • зайти у вкладку "Гаманець";
  • натисніть меню "Додати";
  • оберіть картку "єПідтримка".

Останнім кроком є підписання заяви на отримання грошей. Далі усі дані автоматично передаються у додаток "Дія".

"Сьогодні" також писали, що у Приват24 з’явилось новорічне оновлення, та розповідали, як швидко оплатити комуналку через цей застосунок.

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