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Отказываются принимать назад: клиент ПриватБанка получил в кассе неплатежеспособные доллары

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
22 декабря, 10:35
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Украинец не смог положить на депозит 300 долларов, полученных в этом же отделении
Клиент ПриватБанка не смог положить на счет 300 долларов
Клиент ПриватБанка не смог положить на счет 300 долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент ПриватБанка рассказал, как в кассе отделения ему выдали неликвидную валюту и отказались принимать назад.

Об этом мужчина написал отзыв на сайте "Минфин".

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По словам украинца, у него был долларовый депозит в этом банке у которого закончился срок действия. Тогда клиент решил снять деньги, часть из которых забрать, а часть – перевложить. Так и не потратив валюту, мужчина решил положить и остаток денег на депозит.

"Но в кассе их у меня не взяли, потому что они светятся в ультрафиолете. Как интересно, это же те же деньги, которые мне выдали в кассе того же банка. Я иду в отделение, где мне их выдали, там говорят, "звоните на горячую линию и составляйте заявку на просмотр камер видеонаблюдения", – говорится в отзыве.

Позвонив на горячую линию мужчина выяснил, что увидеть номера купюр по камерам – невозможно. Единственный возможный выход – это отдать купюры на экспертизу, которая длится целый месяц.

По ее окончанию специалисты примут решение о платежеспособности этих долларов. Если купюры признают не совсем платежеспособными, то примут по сниженному курса, а если установят, что доллары совсем не платежеспособные – их вообще не примут.

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Мужчине посоветовали в следующий раз попросить кассира просветить деньги при нем, а сам клиент рассказал, что вернуть не удалось 300 долларов.

"Итог: я старался покупать валюту в отделениях банков, думал, что там точно все будет ок, но как оказываться даже в "великом" Привате можно на кассе у кассира получить кота в мешке", – написал расстроенный клиент.

Что ответили в ПриватБанке?

Сотрудники ПриватБанка ответили на отзыв и отметили, что при совершении кассовых операций в отделениях банка клиент должен перечислить наличные деньги не отходя от кассы, а также проверять реквизиты на месте.

"Все купюры проходят проверку. В случае если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", – сказали работники ПриватБанка.

Новогоднее обновление Приват24

14 декабря в приложении Приват24 появилось обновление, которое позволяет выбрать дизайн карт в приложении. До 31 января пользователям доступно несколько новогодних сюжетов на новогоднюю тематику.

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Чтобы выбрать себе дизайн по душе необходимо нажать на карту в основном меню и выбрать опцию "Настройки", далее - "Дизайн карты". Однако праздничное оформление будет доступно только до 31 января.

"Сегодня" ранее писали, что в ПриватБанке уже заработали карты, на которые можно получить "тысячу Зеленского", а также рассказывали, как легко оплатить коммуналку через Приват24.

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