У Приват24 з'явилося новорічне оновлення – що можна зробити зі своєю карткою

У мобільному додатку Приват24 з'явилися новорічні оновлення для всіх карток в електронному вигляді

У Приват24 з'явилося новорічне оновлення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк оновив дизайн карток у мобільному додатку Приват24. Тепер користувачі можуть вибирати із кількох новорічних сюжетів.



Про оновлення програми повідомили у прес-службі ПриватБанку.





Для того, щоб встановити новорічний дизайн вашої картки в програмі, необхідно натиснути на карту в основному меню і вибрати опцію "Налаштування", далі – "Дизайн картки" .

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З варіантів оформлення "Новий рік 2022" потрібно вибрати той, що сподобався і натиснути кнопку "Зберегти до 31 січня".

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Крім нового дизайну карток, в Приват24 можна оформити віртуальну картку, на яку з 19 грудня будуть проводитися виплати 1000 грн. за вакцинацію від коронавірусу.

Для того, щоб оформити віртуальну картку через Приват24, необхідно спочатку зайти у вкладку "Гаманець". Далі натиснути на меню "Додати" та вибрати карту "єПідтримка".

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Після цього необхідно підписати заяву на відкриття цієї картки і заява автоматично відправиться в додаток "Дія", однак гроші будуть нараховані лише 19 грудня.

"Сьогодні" також писали, що через Приват24 можна зручно оплатити комуналку і розповідали, що шахраї створили фейковий сайт ПриватБанку.