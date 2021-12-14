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В Приват24 появилось новогоднее обновление – что можно сделать со своей картой

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
14 декабря, 11:25
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В мобильном приложении Приват24 появились новогодние обновления для всех карт в электронном виде
В Приват24 появилось новогоднее обновление
В Приват24 появилось новогоднее обновление / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк обновил дизайн карт в мобильном приложении Приват24. Теперь пользователи могут выбирать из нескольких новогодних сюжетов.

Про обновление приложения сообщили в пресс-службе ПриватБанка.



Для того, чтобы установить новогодний дизайн вашей карты в приложении необходимо нажать на карту в основном меню и выбрать опцию "Настройки", далее - "Дизайн карты".

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Из вариантов оформления "Новый год 2022" нужно выбрать понравившийся и нажать кнопку "Сохранить до 31 января".

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Кроме нового дизайна карт, в Приват24 можно оформить виртуальную карточку, на которую с 19 декабря будут производится выплаты 1000 грн за вакцинацию от коронавируса.

Для того, чтобы оформить виртуальную карту через Приват24 необходимо сначала зайти во вкладку "Кошелек". Далее нажать на меню "Добавить" и выбрать карту "єПідтримка".

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После необходимо подписать заявление на открытие этой карты и заявление автоматически отправится в приложение "Дія", однако деньги будут начислены только 19 декабря.

"Сегодня" также писали, что через Приват24 можно удобно оплатить коммуналку и рассказывали, что мошенники создали фейковый сайт ПриватБанка.

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