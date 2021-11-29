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Клієнти ПриватБанку отримують кредити без свого відома – як це пояснюють у банку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
29 листопада, 09:55
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ПриватБанк піднімає кредитні ліміти без відома клієнтів і ті несвідомо користуються грошима банку.
ПриватБанк збільшує кредитні ліміти без згоди клієнтів
ПриватБанк збільшує кредитні ліміти без згоди клієнтів / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнти ПриватБанку поскаржилися, що банк без попередження та запитання підвищує їм кредитний ліміт на карті.

Про це українці залишили відгуки на сайті "Мінфін".

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Проблема полягає в тому, що не знаючи про існування такого кредитного ліміту, люди, які розплачувалися карткою, автоматично залізли банку у борги.

"Річ у тому, що я не бачила, що цей ліміт є. І в загальному банку я винна тепер 1200 грн. Якого біса?", – пише юзерка, якій без її відома підняли кредитний ліміт.

Ще один чоловік зі схожою ситуацією написав, що ніяк не може знизити ліміт, піднятий без його згоди до 5 тисяч грн.

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Він кілька разів дзвонив на гарячу лінію і намагався знизити ліміт у додатку, а потім йому надіслали один із абзаців договору, де йдеться, що банк сам вирішує, кому підвищувати кредитний ліміт, а кому знижувати.

"І взагалі не можу зрозуміти як можна навіть без повідомлення змінювати кредитний ліміт, а потім нахабно повертати його до 5000 грн, хоча я ясно вже багато разів давав зрозуміти, що не хочу взагалі брати будь-які кредити!", – пише чоловік.

Що відповів ПриватБанк?

У коментарях під відгуком співробітники банку написали, що розмір кредитного ліміту встановлюється індивідуально для кожного клієнта, а також наголосили, що коли цими грошима не користуються, вони не несуть додаткових витрат.

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"Банк встановив вам межу як надійного клієнта. Це подяка за наші послуги. Його можна прибрати будь-якої миті в Приват24, або звернувшись у нашу підтримку, однак, погодьтеся, у житті бувають різні обставини, коли непогано мати фінансовий запас, який їсти не просить", – написали співробітники ПриватБанку.

ПриватБанк попередив про нову схему шахраїв

Співробітники ПриватБанку попередили про нову схему аферистів, які маскуються під державну програму та за допомогою фішингу крадуть персональні дані українців.

Людям почали приходити дивні смс, де пропонували виплату у кілька тисяч гривень за проходження вакцинації від коронавірусу та додавалося посилання.

Перейшовши за цим посиланням, довірливі клієнти вводили свої дані, зокрема номер банківської картки. У ПриватБанку попередили не вводити свої дані на підозрілих сайтах і нагадали, що їхні співробітники ніколи не намагаються дізнатися пароль.

"Сьогодні" також писали, що шахраї створили фейковий сайт ПриватБанку, через який крадуть гроші з рахунків та розповідали, що банк блокуватиме рахунки деяких клієнтів.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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