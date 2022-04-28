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Можна залишитися без копійки – головні помилки українців із грошима у Німеччині

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 квітня, 12:15
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Розповідаємо, як не зробити фатальних помилок при поводженні з грошима в Німеччині
Українці припускаються помилок у Німеччині з самого початку
Українці припускаються помилок у Німеччині з самого початку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Переїхавши до Німеччини на час війни, українці опиняються в країні з абсолютно іншими звичками та менталітетом, у тому числі і з іншою фінансовою системою.

"Сьогодні" розповідають, яких головних помилок у поводженні з грошима припускаються українці в Німеччині.

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Прибуття до Німеччини

Перші проблеми українці відчувають ще по приїзді до нової країни, коли беруть із собою всі заощадження у готівковій гривні.

Запам'ятайте, ви не зможете обміняти готівкову гривню у Німеччині, оскільки вона не є вільно конвертованою валютою. Більш-менш без проблем це можна зробити у Польщі, оскільки країна уклала відповідну угоду з НБУ.

Німеччина, як і більшість інших країн, такої угоди не має і в обмінниках і банках вам просто відмовить, а якщо вам все ж таки вдасться знайти якихось спекулянтів, то курс там буде вкрай невигідним.

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Готівка

Уряд країни намагається перевести якнайбільше операцій на безготівкові розрахунки, тому комісія за зняття грошей є у більшості банкоматів і може доходити до 5% суми.

Зняти гроші без комісії можна, але лише з карткою німецького банку та спеціальної платіжної системи. Тому якщо у вас картка українського банку, не знімайте з неї велику кількість готівки і намагайтеся розплачуватись безготівково.

Якщо вам все ж таки знадобилися банкноти, будьте уважні під час операцій з банкоматами – вони беруть комісію за кожен крок, деякі навіть за перевірку балансу.

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Ліміти

При оплаті карткою теж потрібно бути акуратним і перед тим, як робити великі покупки, уточнити, який у вас ліміт за кількістю операцій на день або сумою, яку можна витратити.

Якщо ви випадково перевищите його, вашу картку можуть заблокувати. Для того, щоб дізнатися про обмеження по карті, зверніться на гарячу лінію банку.

Як зняти готівку у Польщі без комісії.

Раніше ми розповідали, що платіжні системи Visa та Mastercard досить поширені у цій країні, а це означає, що зняти готівку можна без проблем.

Під час війни мережа мереж банкоматів Euronet зробила зняття готівки для українців абсолютно безкоштовним – без комісій, цим і можна скористатися у Європі, зокрема й у Польщі.

"Сьогодні" також писали, як зняти у Німеччині готівку без комісії, та розповідали, яких помилок українці припускаються в Польщі.

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