Українці масово припускаються помилок з грошима під час війни – як не наступити на граблі

Експерт розповів про головні фінансові помилки українців під час війни і про те, до чого вони можуть привести

/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Війна показала, що деякі люди зовсім не вміють розпоряджатися своїми грошима і легко натрапляють на гачок аферистів.

"Сегодня" поспілкувалися з представником Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Антоном Усовим і готові розповісти, яких головних помилок припускаються українці у поводженні з грошима під час війни.

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Валютне регулювання

За словами експерта, багато людей абсолютно не звертають увагу на вимоги Нацбанку щодо валюти.

У перші кілька днів величезна кількість людей намагалася вивезти за кордон свої валютні заощадження, проблема залишилася й досі.

Насправді вивезти валюту за кордон у сумі більше 10 тис. євро в еквіваленті не можна, необхідно пройти спеціальну процедуру декларування цих доходів та багато інших.

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"Ці гроші "зависли", особливо якщо йдеться про країни та банки, які потрапили під санкції", – каже експерт про тих, хто намагався вивезти гроші безготівково.

Довіра до банків

Дуже уважно потрібно працювати і зі своїм банком, ще в пандемію почали добре працювати онлайн-платформи великих установ.

Антон Усов зазначає, що під час війни потрібно активно використовувати саме ці платформи, а також уважно стежити за всіма змінами у роботі вашого банку, щоб не прогаяти нічого важливого.

Наприклад банк може скасувати або запровадити новий ліміт на якусь операцію чи знову почати нараховувати відсотки.

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Готівка

Деякі українці панічно кинулися в банкомати за готівкою, оскільки вирішили, що коли йде війна, то без паперових грошей не обійтися.

"Я можу з упевненістю сказати, що на більшій території України можна спокійно розплатитись карткою у магазинах. Тобто, не потрібна ця паніка і не потрібно конвертувати всі заощадження у готівку", – розповідає Усов.

Також економіст звернув увагу на те, що навіть у такий складний час в Україні активізувалися шахраї.

Банки застерігають, що потрібно перевіряти всі компанії зі збору коштів та перераховувати допомогу благодійним організаціям лише через офіційні канали.

Гроші за кордоном

Дуже велику проблему можна створити самому собі, якщо виїхати за кордон з готівкою у гривні.

За словами експерта, у більшості країн гривня не є вільно конвертованою валютою і ви не зможете нічого зробити з цими грошима.

Винятком є Польща, яка більш лояльно ставиться до українців та дає можливість обміняти гривні на злоті.

Якщо ваша картка належить до однієї з найбільших міжнародних платіжних систем Visa або Mastercard вам достатньо буде її.

"Це надійно і ви користуєтеся цією карткою за кордоном повноцінно, оскільки ці системи визнаються у всьому світі. Ви оплачуватимете покупки, готель і так далі", – розповідає експерт.

Єдине, на що потрібно звернути увагу при виїзді за кордон із такою карткою, це перевірка лімітів протягом доби в іншій країні. Цю інформацію слід уточнити на сайті або гарячій лінії банку.

"Сьогодні" раніше писали, як зняти готівку без комісії у Німеччині і розповідали, як обміняти гривню на злоті в Польщі.