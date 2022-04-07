Найнебезпечніший кредитний гачок: як банки заганяють українців у боргову яму

Разом з експертом розповідаємо, як не потрапити в кредитну кабалу та перестати жити у борг

Які кредити найнебезпечніші / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Борги лягають на плечі українців важким тягарем, особливо під час таких критичних моментів, як війна. Для деяких людей життя в кредит стало повсякденням і з кожним роком вони все глибше заганяють себе в цю яму.

Засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян розповів, як перестати жити в кредит.

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Важливо розуміти, що банки провадять свою діяльність не заради благодійності, а заради грошей, внаслідок чого їм хочеться, щоб їхніми послугами користувалося якнайбільше людей і бажано якнайчастіше, каже експерт.

Сароян стверджує, що основним банківським продуктом є саме споживче кредитування.

Чи варто брати кредит

Якщо у вас виникла ідея взяти кредит, то в першу чергу необхідно оцінити всю вигоду від володіння бажаною річчю прямо зараз, а не, скажімо, через пару місяців, протягом яких вдасться накопичити на покупку самотужки.

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"Оформляючи кредит, люди по суті беруть у борг самі у себе в майбутньому, адже гроші у будь-якому разі доведеться віддавати", – підказує експерт.

Саме тому варто зважити всі за і проти:

наскільки покупка в кредит обійдеться дорожче;

чи збережеться можливість вести звичний спосіб життя тощо;

яка довгострокова користь у цієї покупки.

Умовна пральна машина в кредит дозволить заощадити час, а навчальний курс – підвищити кваліфікацію, тоді як поїздка у відпустку на позикові кошти нічого, крім фінансових збитків, не принесе.

Та й відпустка може виявитися невдалою, через що сплачувати відсотки за боргом буде дуже сумно.

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Найнебезпечніший гачок

Кредитна картка є найнебезпечнішим гачком, на який може потрапити людина, вважає економіст.

Її активно намагаються всучити під будь-яким приводом, мовляв, "Нехай лежить у вас про всяк випадок".

"Це не просто, адже почавши користуватися нею можна легко опинитися в ситуації, коли дата чергової зарплати буде очікуватися з метою закриття заборгованості розміром із саму зарплату в рамках встановленого пільгового періоду", – попереджає Сароян.

Банки люблять підвищувати ліміт картки без попередження через що у користувача, особливо на тлі можливості витрачати гроші банку без відсотків протягом деякого часу, легко може скластися ілюзія фінансової свободи.

Це призводить до сміливіших витрат по карті і в результаті заборгованість на кінець місяця починає наростати як снігова куля.

Такими темпами вийти за рамки пільгового періоду та потрапити під суворі відсотки досить легко.

Головна порада – якщо витрати на картку починають перевищувати 10-20% від доходу, причому відбувається це стабільно протягом кількох місяців, то це сильний дзвіночок до того, щоб більш тверезо поглянути на свої витрати:

зателефонувати до банку – скоротити ліміт до мінімуму;

почати заощаджувати з метою закриття картки у максимально короткі терміни.

Війна та іпотека

Раніше ми розповідали, що буде з іпотечним кредитом, якщо будинок зруйновано війною. Відповідно до законодавства, іпотека у разі припиняється, але боргові зобов'язання не припиняються.

Банки часто вимагають клієнтів погасити борг та суди тягнутися роками. За словами юристів, суд часто намагається розділити виплату кредиту та отримання компенсації за зруйноване майно на два окремі процеси.

"Сьогодні" також писали, чому банки раптово розпочали скасовувати кредитні канікули і розповідали, чи видають банки кредити зараз.