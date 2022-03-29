Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Как украинцу снять наличку без комиссии в Германии – инструкция

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 12:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подробно рассказываем, что делать украинцу в Германии, чтобы беспрепятственно пользоваться карточкой
Какие банкоматы позволяют снимать деньги без комиссии
Какие банкоматы позволяют снимать деньги без комиссии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Банковская система Германии существенно отличается от украинской и главная ее проблема – привычные для украинцев карты Visa и Mastercard не пользуются популярностью и ими очень сложно даже расплатиться.

Сегодня рассказывают, как облегчить себе жизнь и снимать наличные деньги в Германии без комиссии.

Реклама

Первое, что нужно понять – абсолютно все немецкие банкоматы берут комиссию за обслуживание карт сторонних банков, тем более украинских. В таком случае комиссию снимают даже при проверке баланса.

Что делать?

Если вы планируете задержаться в этой стране, то единственным правильным выходом для того, чтобы не усложнять жизнь, является оформление карты в немецком банке.

Обязательно выберите тип карты Electronic cash (Girocard), ведь именно этот тип карт является наиболее распространенным и позволяет снимать без комиссии с большого количества банкоматов.

Реклама

В большинстве банков такой счет открывается бесплатно, а для оформления требуется стандартный пакет документов, но также переведенных на немецкий.

После этого вы сможете рассчитаться во всех торговых точках Германии, где принимают карты, а также снимать наличные без комиссии.

Снимаем наличные

Все германские банкоматы объединены в единую сеть, которая включает в себя несколько групп банков-партнеров, снятие наличных в которых не облагается комиссией.

Реклама

Самые подходящие сети:

  • Sparkasse;
  • Volks und Raiffeisenbanken;
  • Cash Group.

Однако помните, что все эти банкоматы принимают комиссию за каждый шаг, если вы решили совершить операцию посторонней картой.

Также, с помощью Electronic cash (Girocard) вы можете снять определенное количество наличных денег в супермаркетах, однако для этого нужно совершить покупки на определенную сумму.

Снятие наличных в Польше

Здесь все немного проще, поскольку платежные системы Visa и Mastercard достаточно распространены в этой стране.

Также во время войны сеть банкоматов Euronet сделала снятие наличных денег для украинцев абсолютно бесплатным – без комиссий.

Однако перед тем как снимать средства убедитесь, что комиссию за это не возьмет именно ваш банк.

"Сегодня" также писали, как обменять гривну на злотые в Польше и рассказывали, сколько стоит заправить авто в Германии и других странах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Надежный тыл
Помочь Героям!
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Опрос
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47584.63

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3412.32

Litecoin (LTC)

130.16

Ripple (XRP)

0.88

Купить криптовалюту
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять