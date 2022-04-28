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Можно остаться без копейки – главные ошибки украинцев с деньгами в Германии

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 апреля, 12:15
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Рассказываем, как не наделать фатальных ошибок при обращении с деньгами в Германии
Украинцы допускают ошибки в Германии с самого начала
Украинцы допускают ошибки в Германии с самого начала / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Переехав в Германию на время войны, украинцы оказываются в стране с абсолютно другими привычками и менталитетом, в том числе и с другой финансовой системой.

"Сегодня" рассказывают, какие главные ошибки в обращении с деньгами допускают украинцы в Германии.

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Прибытие в Германию

Первые проблемы украинцы ощущают еще по приезду в новую страну, когда берут с собой все сбережения в наличной гривне.

Запомните, вы не сможете обменять наличную гривню в Германии, поскольку она не является свободно конвертируемой валютой. Более-менее без проблем это можно сделать в Польше, поскольку страна заключила соответствующее соглашение с НБУ.

В Германии, как и в большинстве других стран, такого соглашения нет, и в обменниках и банках вам просто откажут, а если вам все же удастся найти каких-то спекулянтов, то курс там будет крайне невыгодным.

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Наличка

Правительство страны пытается перевести как можно больше операций на безналичные расчеты, поэтому комиссия за снятие денег присутствует в большинстве банкоматов и может доходить до 5% от суммы.

Снять деньги без комиссии можно, но только с картой немецкого банка и специальной платежной системы. Поэтому если у вас карта украинского банка, не снимайте с нее большое количество налички и старайтесь расплачиваться безналично.

Если вам все таки понадобились банкноты, будьте внимательны при операциях с банкоматами – они берут комиссию за каждый шаг, некоторые даже за проверку баланса.

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Лимиты

При оплате картой тоже нужно быть аккуратным и перед тем, как совершать крупные покупки уточнить, какой у вас лимит по количеству операций в день или сумме, которую можно потратить.

Если вы случайно превысите его, вашу карту могут заблокировать. Для того, чтобы узнать ограничения по карте, обратитесь на горячую линию банка.

Как снять наличку в Польше без комиссии

Ранее мы рассказывали, что платежные системы Visa и Mastercard достаточно распространены в этой стране, а это значит, что снять наличку можно без проблем.

Во время войны сеть сеть банкоматов Euronet сделала снятие наличных денег для украинцев абсолютно бесплатным – без комиссий, этим и можно воспользоваться в Европе, в том числе и в Польше.

"Сегодня" также писали, как снять в Германии наличку без комиссии, и рассказывали, какие ошибки украинцы допускают в Польше.

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